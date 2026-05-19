Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann ja Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Rait Pikaro annavad teisipäeval pressikonverentsi, kus selgitavad liidult väidetavalt 700 000 euro väljapetmise juhtumit. Kell 10 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) president Maarin Ektermann sai 15. mai pärastlõunal SEB pangalt teate EKL-i kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusel sai liit väga suure rahalise kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu.

Liit tegi juhtumi kohta politseisse ka avalduse. Geenius portaali andmetel kadus kunstnike liidu kontolt 700 000 eurot.

