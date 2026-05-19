"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Lauri Hussar

Sel kolmapäeval on saate "Otse uudistemajast" külaline riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200).

Mida rääkis Alar Karis kohtumisel Lauri Hussariga võimaliku teiseks presidendi ametiajaks kandideerimise kohta? Kuidas valmistub riigikogu sügise alguses toimuvateks presidendivalimisteks? Milline oli Eesti seadusloome kvaliteet lõppeval riigikogu istungjärgul? Kas erakond Eesti 200 laguneb või tõuseb fööniksina tuhast?

Nendele küsimustele annab Lauri Hussar vastuseid portaalis ERR.ee kell 11. Saadet saab hiljem järele vaadata.

Saatejuht on Aleksander Krjukov.

