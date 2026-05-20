X!

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö

Välismaa
{{1779244920000 | amCalendar}}
Ukraina ründas Kstovo naftatehast
Ukraina ründas Kstovo naftatehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina droonirünnakud peatasid viimase viie päeva jooksul Moskvas ja Rjazanis asuva naftatöötlemistehase töö. Venemaa vägi ründas viimase ööpäeva jooksul Ukraina kaitseväe positsioone 189 korda ning pommitas Odessa linna ja Dnipropetrovski oblastit. Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 20. mail kell 17.40:

- Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö;

- Venemaa pommitas Odessa linna ja Dnipropetrovski oblastit;

- Ukraina: rindel leidis ööpäevaga aset 189 lahingkokkupõrget;

- Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid;

- Suurbritannia leevendas sanktsioone Vene lennuki- ja diislikütuse impordile;

- Budanov: Ukraina ei saa EL-iga liitumisega 10 aastat oodata.

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit.


Ukraina droonirünnakud peatasid kahe suure Venemaa naftatehase töö

Kaks suurt Venemaa naftatöötlemistehast – Moskvas ja Rjazanis – on pärast Ukraina droonirünnakuid viimase viie päeva jooksul oma töö peatanud. Moskva rafineerimistehas peatas väidetavalt nafta töötlemise pärast 17. mai rünnakut, Rjazani rafineerimistehas suleti pärast 15. mai rünnakut, teatas uudisteagentuur Reuters.

Selle andmetel seiskas Moskva naftatöötlemistehas toornafta töötlemise pärast Ukraina droonirünnakut pühapäeval, 17. mail. Kuigi rünnak põhjustas väidetavalt vaid piiratud füüsilist kahju, peatati rafineerimistehase tegevus riskide maandamiseks, ütlesid kaks teemaga kursis olevat infoallikat Reutersile. Nad lisasid, et rajatise taaskäivitamine võib võtta mitu päeva.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin oli varem teatanud, et rafineerimistehase lähedale kukkus alla droon. Sobjanini viidatud esialgsetel andmetel sai rünnakus vigastada 12 inimest, kellest enamik olid tehase sissepääsu lähedal asunud ehitustöölised.

Gazpromneftile kuuluv rafineerimistehas asub Moskva kaguosas ja varustab Venemaa pealinna kütusega. Tehas töötles 2024. aastal 11,6 miljonit tonni toornaftat, tootes 2,9 miljonit tonni bensiini, 3,2 miljonit tonni diislikütust ja 1,3 miljonit tonni bituumenit.

Reuters teatas ka, et Venemaa Rjazani naftatöötlemistehas peatas tegevuse pärast Ukraina droonirünnakut reedel, 15. mail. Rünnak süütas rajatises suure tulekahju.

Hiljem kinnitas Ukraina peastaap rünnakut, lisades, et see naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid, mille aastane tootmisvõimsus on umbes 17 miljonit tonni toornaftat, mis moodustab ligi viis protsenti Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest.

Reutersi tsiteeritud tööstusallikate teatel töötles rafineerimistehas 2024. aastal 13,1 miljonit tonni (289 miljonit barrelit) toornaftat ja tootis 2,2 miljonit tonni (17,4 miljonit barrelit) bensiini, 3,4 miljonit tonni (27 miljonit barrelit) diislikütust ja 4,3 miljonit tonni (31,5 miljonit barrelit) kütteõli.

Kolmapäeval kinnitas Ukraina peastaap ka rünnakuid Nižni Novgorodi oblastis asuvale Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi naftatöötlemistehasele ja Jaroslavli oblastis Semibratovo külas asuvale Jaroslavli-3 naftapumplale.

Esialgu on kinnitatud, et kahjustada said neli mahutit kogumahutavusega 140 000 kuupmeetrit. Jaam on Venemaa Föderatsiooni naftatranspordisüsteemi võtmekomponent ja mängib rolli riigi sõjalis-tööstusliku infrastruktuuri toetamisel.

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid

Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis Kstovo linna lähedal asuvat naftatöötlemistehast. Löögi alla jäi veel ka Venemaa Nevinnomõsski Azoti keemiatehas. Viimane on üks Venemaa suurimaid keemiatehaseid ning aitab varustada Moskva sõjamasinat.

Suurbritannia leevendas sanktsioone Vene lennuki- ja diislikütuse impordile

Suurbritannia valitsus teatas kolmapäeval, et leevendas sanktsioone kolmandates riikides rafineeritud Venemaa lennuki- ja diislikütuse impordile seoses Lähis-Ida sõjast tingitud kütusehindade järsu tõusuga.

Otsus järgneb USA sanktsioonierandile juba merel olevate Venemaa naftalastide suhtes, mida esmaspäeval teist korda pikendati, kuna sõda Iraani vastu vähendab ülemaailmseid naftatarneid ja kergitab energiahindu.

Euroopa Liit kritiseeris teisipäeval USA erandi pikendamist. EL-i majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et praegu ei ole õige aeg survet Venemaale leevendada.

Suurbritannia leiboristist rahandusminister Dan Tomlinson ütles aga, et sanktsioonide leevendamine kaitseb Ühendkuningriigi riiklikke huve. Opositsioonis oleva tooride liider Kemi Badenoch mõistis aga sanktsioonileevenduse hukka. 

Venemaa pommitas Odessa linna ja Dnipropetrovski oblastit

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Hanza teatas, et Dnipro linnas sai vigastada viis inimest. Venemaa ründas piirkonnas asuvaid toiduladusid ning linnas puhkes tulekahju.

Venemaa ründas ka Sumõ oblastis asuvat mitmekorruselist hoonet, kus sai vigastada vähemalt kuus inimest. Lisaks jätkab Venemaa Odessa elanike terroriseerimist ning ründas sealset tsiviiltaristut.

"Vaenlase ulatusliku rünnaku tagajärjel said kahjustada mitmed elumajad ja autod. Ühekorruseline hoone hävis täielikult," teatas Odessa oblasti kuberner Serhi Lõsak. 

Ukraina: rindel leidis ööpäevaga aset 189 lahingkokkupõrget

"Ööpäeva algusest alates leidis aset 189 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku, kasutades ühte raketti, andis 62 õhulööki, heites 170 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 5662 kamikaze-drooni ja tegi 2241 kaudtule lasku asulatele ja meie üksuste positsioonidele," teatas Ukraina peastaap ööl vastu kolmapäeva.

Budanov: Ukraina ei saa EL-iga liitumisega 10 aastat oodata

Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov kutsus üles Ukraina kiirendatud ühinemisele Euroopa Liiduga, märkides, et ükski riik pole seda protsessi kunagi täieulatusliku sõja ajal ette võtnud.

"Kõige Euroopa Liiduga ühinemise kohta öeldu kohta: me peame ühinema ja te kõik peate meid aitama. Ukraina ei saa seda sündmust 10 aastat oodata," ütles Budanov teisipäeval Ukraina investeeringute edendamise ja majandusarengu rahvusvahelise nõuanderühma kohtumisel.

Ta märkis, et Ukraina kuulab oma partnerite nõuandeid.

"Kuid te ei tohi unustada ka reaalsust, milles me praegu oleme. Ükski riik pole oma teel Euroopa Liiduga liitumiseks sellega silmitsi seisnud. Ja vabandage mind, aga me peame antud juhul arvestama Ukraina erandlikkusega," ütles Budanov.

"Ja veel kord, Ukraina majanduse arendamisega teete lõppkokkuvõttes endale hea investeeringu," lisas Budanov.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 352 070 (+920)

- tankid 11 943 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 586 (+2);

- suurtükisüsteemid 42 400 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1795 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1388 (+2);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1432 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 301 072 (+1873);

- tiibraketid 4632 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 97 868 (+268);

- eritehnika 4206 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS, Reuters, The Kyiv Post

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:30

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

18:05

Spordivaidlusi hakkab lahendama Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus

18:05

President kuulutas välja ERJK volitusi laiendava seaduse

17:50

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

17:37

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

17:31

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

17:04

Eksperdid: USA erand ei suurenda oluliselt Vene naftaeksporti

16:51

Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

16:42

Viies parvlaev valmib 2028. aastal

16:23

Leedu riigijuhid saadeti drooniohu tõttu varjendisse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

17:37

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

18:30

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

19.05

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

11:30

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

12:08

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

ilmateade

loe: sport

18:05

Spordivaidlusi hakkab lahendama Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus

17:31

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

16:51

Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

16:13

Noor Eesti driftisõitja jõudis olulise maamärgini

loe: kultuur

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

loe: eeter

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

Raadiouudised

16:05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

15:55

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

15:55

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

15:25

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo