Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

Marek Sammul
Elva vallavalitsus vallandas nädal aega tagasi gümnaasiumi direktori Marek Sammuli nn musta nimekirja tõttu ning gümnaasiumi direktori ajutiseks asendajaks sai sel nädalal Elva abivallavanem. Vallal on plaan kuulutada lähiajal välja ka konkurss uue direktori leidmiseks, kuid koolipere asjaga rahul ei ole. Õpetajate ja õpilaste poolt on tehtud mitmeid avaldusi, mis toetavad Sammuli ametisse ennistamist.

Endine Elva gümnaasiumi direktor Marek Sammul sai eelmine nädal ametist priiks, sest palus õpetajatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis toime ei tuleks. Seejuures palus ta seda teha nimesid talle sosistades ja mitteavalikult. Elva vallavalitsus otsustas seepeale Sammuliga töölepingu lõpetada, põhjenduseks toodi soov tagada valla haridusasutustes ausus, läbipaistvus ja usaldusväärne juhtimiskultuur.

Abivallavanema Marek Pihlaku sõnul kuulutatakse uue direktori leidmiseks peatselt välja konkurss, nii kaua täidab direktori kohustusi ajutiselt Pihlak ise, sest kooli seest asendajat direktorile leida ei õnnestunud.

"Üks variant, kes meil oli, oleks saanud tulla kahe nädala pärast. Seadusesilmis meil peab olema direktoril kohusetäitja olemas, kes siis tegeleb kooli asjadega ja nii sattusin mina siia," sõnas Pihlak.

Kuigi Pihlak on enne poliitikukarjääri Elva gümnaasiumis õpetajana töötanud, siis koolipere poolehoidu tal praeguses olukorras pole. Elva gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Johannes Must ütles õpetajate esindajana, et vallavalitsuse ja koolipere vahel on usalduskriis, sest Sammuli vallandamise põhjustest pole vallavalitsuselt selgeid vastuseid koolipere saanud.

"Kuidas näeb vald ette, et see usalduskriis, mis meil tekkinud on, saab lahenduse, kui inimene, kes oli seal ruumis ja kes selle otsuse tegi meie praegune direktor tagandada - ta oli üks nendest neljast - , tuleb meile nüüd siis siia kooli juhtima?" ütles Must.

Ka üleeile toimunud kooli hoolekogu koosolekul jäi protokolli järgi kõlama hoolekogu liikmete arvamustest ja hinnangutest see, et Sammulile on tehtud ülekohut, tekkinud on usalduskriis ja mainekahju. Pihlak tõdes, et Sammuli vallandamine on pälvinud pahameelt ja vastuseisu. Koolirahu taastamiseks on vallal olemas tegevuskava, plaan on kaasata näiteks valla ja koolipere kohtumistele lepitaja.

"Aga kuna praegu ongi juba sisseastumisvestlused, kolmapäeval oli riigieksam ja ütleme, et õpetajaskonnal on praegu koormus päris suur, siis me ootame kuni see esimene kiire mööda saab ja siis proovime need kohtumised ära teha," lausus Pihlak.

Must aga ütles, et olukorra lahendaks see, kui vallavalitsus kutsuks ametisse tagasi vallandatud direktori. Sammuli toetuseks on õpetajad pannud kokku toetusavalduse, millele kirjutas alla 119 kooli õpetajast 110 pedagoogi. Oma toetust avalikus kirjas Sammulile on väljendanud näiteks ka 7.-9. klassi- ja gümnaasiumi õpilased, kellest on kirjale alla kirjutanud üle 200 õppuri.

"See usaldus (Sammulile - toim) on väga tugev. Mis muud lahendust õpetajad välja pakkuda saavad sellises usalduskriisis, kui mitte saada endale usaldusväärne juht tagasi?" sõnas Must.

Pihlak ütles, et praegu on eesmärk õppeaasta rahumeelselt ära lõpetada.

"Direktori konkurss läheb üles ja sinna saavad kandideerida kõik soovijad," ütles Pihlak, lisades, et ei oska kommenteerida, kas Sammuli ametisse ennistamine võimalik on.

Kooli üle teostab järelvalvet haridus- ja teadusministeerium. Nii on koolipere esitanud ministeeriumile pöördumise palvega hinnata Elva vallavalitsuse kui koolipidaja tegevuse õiguspärasust seoses Elva Gümnaasiumi direktori Marek Sammuli vallandamisega. Praegu ootab ministeerium osapooltelt selgitusi toimuvast. Endine koolipapa Marek Sammul on aga lubanud pöörduda asjaga töövaidluskomisjoni.

