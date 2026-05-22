Laupäeval on sooja kuni 14 kraadi

Foto: Minupilt.err.ee/Tavo Ani
Laupäeval madalrõhuala mõju meie ilmale väheneb ja Eesti jääb lõunapoolse kõrgrõhuala serva. Kergeid sajuhooge on öö hakul ja pärastlõunasel ajal enamasti Ida-Eestis. Pühapäeva öösel kõrgrõhuala serv Eesti kohalt taandub ning Botnia lahe madalrõhkkond liigub Soome kohale, laienedes servaga ka Eestini. Kui öö hakul on ilm veel sajuta, siis pärast keskööd jõuavad saartele vihmahood, mis liiguvad edasi mandrile. Ja lääne- ja loodetuul tõuseb võrdlemisi tugevaks.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis võib öö hakul kohati hoovihma sadada ja on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Puhub lääne- ja edelatuul 2-8, Ida-Eestis iiliti kuni 13 m/s. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul ning õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 14 kraadi.

Päeval on sajuhooge pigem hõredalt ja harva ja sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on 18 kuni 23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.

Pühapäeva öösel saabuvad saartele vihmahood, mis levivad edasi mandrile ja sajud lakkavad pärastlõunaks. Öösel on 9 kuni 14, päeval 15 kuni 20, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Esmaspäeval on vihmahooge üksikuid, kuid puhub tugev lääne- ja loodetuul. Sooja on öösel kuni 12, päeval kuni 19 kraadi. Teisipäeval on sadusid rohkem Eesti lõuna- ja idapoolses osas, kolmapäeval juba mitmel pool. Samuti puhub tugev loodetuul ja päevane õhusoe kerkib vaid kuni 11 kraadini. Jahedam õhk peaks prognoosi järgi püsima 2-3 päeva, peale mida läheb taas soojemaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

