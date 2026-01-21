Europarlament suunas Mercosuri kaubanduslepingu kohtusse

Euroopa Parlament tahab teada, kas EL-i ja Mercosuri riikide vaheline kaubandusleping on kooskõlas bloki aluslepingutega ning otsustas seetõttu suunata selle kohtusse. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et see samm võib lepingu rakendamist lükata kuni kahe aasta võrra edasi.

Lepingu saatmist kohtusse toetas 334 eurosaadikut, vastu oli 324 saadikut, 11 saadikut jäi erapooletuks. Politico kirjutab, et parlament ei saa nüüd lepingu üle hääletada enne, kui kohus on oma arvamuse avaldanud. See protsess võib kesta 18–24 kuud.

Parlamendi otsus kujutab Euroopa Komisjoni jaoks suurt tagasilööki. Euroopa Komisjon avaldas Euroopa Parlamendi otsuse suhtes kahetsust, ka parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni juht Bernd Lange mõistis viimase hääletustulemuse hukka.

"Täiesti vastutustundetu. Mercosuri lepingu vastu olevad inimesed peaksid hääletama selle sõlmimise vastu, selle asemel, et tegeleda juriidilise läbivaatamise varjus viivitamisega. See on väga kahjulik meie majanduslikele huvidele," ütles Lange.

Läbirääkimised leppe üle kestsid 25 aastat, kuid jaanuari alguses kiitsid liikmesriikide esindajad kvalifitseeritud häälteenamusega heaks kaubandusleppe allkirjastamise. Leppe peab aga veel heaks kiitma ka Euroopa Parlament, hääletus võib nüüd viimase otsuse tõttu jääda toppama.

Mercosur on Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg – 1991. aastal loodud Lõuna-Ameerika kaubandusblokk. Selle liikmed on Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay

Mitmed riigid, sealhulgas ka Prantsusmaa, muretsevad oma põllumajandussektori pärast ja hääletasid leppe vastu. Pariis on varem andnud ka märku, et lepingut ei tohiks rakendada enne, kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.