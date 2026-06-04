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Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis

Välismaa
Krimmi pääsemist ootavad Vene kütuseveokid, mille liikumist takistavad Ukraina droonirünnakud.
Krimmi pääsemist ootavad Vene kütuseveokid, mille liikumist takistavad Ukraina droonirünnakud. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväeobjektidele.

Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastoopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennuvälja lähedal teatas uudistekanal RBK-Ukraina viitega partisaniliikumiste Krõmski veter (Krimmi tuul) ja Ateš tehtud postitustele sotsiaalmeedias.

Plahvatusi ja õhutõrje tegevust registreeriti Sevastoopoli Nahhimovi rajoonis, Severnaja Storona piirkonnas ja Võidupargis, Simferoopolis, Gvardeiskoje, Belbeki ja Saki lennuväljade piirkonnas.

Sevastoopoli nukuvalitseja Mihhail Razvožajev kinnitas rünnakut ja väitis, et Vene õhutõrje tulistas Severnaja Storona, Streletskaja lahe ja Inkermani piirkonnas alla rohkem kui 20 drooni.

Krimmi kuberner Sergei Aksjonov teatas, et Ukraina õhurünnakus mitteeluhoonetele Simferoopolis sai surma kolm ja haavata seitse inimest.

Krimmitatarlaste partisanigrupp Ateš teatas mitme drooni allatulistamisest Sevastoopoli kohal ja teisest rünnakust Saki lennuväljale.

Sõjauudiseid kajastava ühismeediakontor The Tectonic kirjeldas, et Belbeki lennuväljal asuvad Vene hävitajad, õhutõrjeradarid ja Sevastoopolist põhja pool õhutõrjekomplekside S-400 komponendid.

Samuti Ukraina rünnaku alla sattunud Katša lennuväljal kaotas Venemaa varasemate Ukraina droonirünnakute tõttu kaks transpordilennukit An-26 ja mitu rannikuradarit.

Lisaks on varasemates rünnakutes neile kahele baasile hävitatud Vene sõjalennukeid MiG-31 ja Su-27, radareid, õhutõrjesüsteeme Pantsir ja lennukeid An-26, rünnakute kogukahju hinnatakse sadade miljonite dollarite suuruseks.

The Tectonicu kirjelduse kohasel on Ukraina korraldanud droonide varitsusrünnakuid Venemaa lennuväljade lähedal, kasutades ründedroone FP-1 ja lõhkeainet kandvaid kvadrokopter-droone ja, mis ootavad lennuradade lähedal ja ründavad Vene õhusõidukeid lennuväljale lähenemisel või sealt õhkutõusmisel.

Poolsaart, mille Venemaa hõivas 2014. aastal, kahjustatakse süstemaatiliselt – maalt, merelt ja nüüd ka õhust. "Me jätkame okupantide kaitserajatiste süstemaatilist hävitamist, et muuta Krimm haavatavaks," vahendas The Tectonic Ukraina julgeolekuteenistust SBU.

Lisaks kirjeldavad nii RBK-Ukraina kui ka Tectonic poolsaare elu üha enam segavaid probleeme, mis on samuti tingitud Ukraina tegevusest.

Krimmis kehtib alates 1. juunist autokütuse normeerimine, kuna sinna varusid vedavad parvlaevad on hävitatud, maanteekoridor on aga Ukraina tule all. Okupatsioonivõimud on kehtestanud kütusemüügile ranged piirangud: bensiini AI-95 jagatakse peamiselt munitsipaalsõidukitele talongide eest ja bensiini AI-92 müüdavat kogust on piiratud 20 liitriga sõiduki kohta.

Kolmapäeval olevat Krimmis ootamatult kokku jooksnud maksesüsteem, kohalikud elanikud kaebasid massiliselt sularahata maksete kättesaamatuse üle.

Rubio sõnul ei näe USA Ukraina konfliktile sõjalist lahendust

Ameerika Ühendriigid ei näe Ukraina konfliktile sõjalist lahendust, kuid läbirääkimistel saavutatud rahuni jõudmist takistab praegu osapoolte soovimatus teha kompromisse ja seda eriti Venemaa poolt, ütles kolmapäeval USA välisminister Marco Rubio.

"Kahjuks pole siiani kumbki osapool, kuid eriti Venemaa, näidanud üles valmisolekut teha rahu saavutamiseks vajalikke järeleandmisi," rääkis välisminister Rubio kongressi esindajatekojas toimunud kuulamisel. 

Rubio sõnul USA on pikka aega töötanud selle nimel, et tuua osapooled läbirääkimistelaua taha. Minister tunnistas, et need jõupingutused ei ole andnud soovitud tulemust. Välisminister kinnitas samas, et USA mängib rahu saavutamisel jätkuvalt rolli.

Rubio märkis ka, et Washington on selles sõjas juba poole valinud. "Olgem ausad – me ei ole selles sõjas erapooletud vahendajad. Me ei tarni Venemaale relvi. Tarnime relvi ainult Ukrainale. Me ei kehtesta sanktsioone Ukraina, vaid ainult Venemaa vastu. Seetõttu oleme selgelt poole valinud," seletas Rubio.

Lisaks rõhutas välisminister, et USA jätkab Ukrainale relvade müümist Ukraina esmavajaduste programmi PURL kaudu.

"Soovime, et see viiks läbirääkimiste teel saavutatud kokkuleppeni. Praegu ei ole väljavaated kummagi osapoole valmisolekuks teha kokkuleppele jõudmiseks vajalikke järeleandmisi kuigi head. Kuid oleme valmis, nagu olen mõlemale poolele korduvalt öelnud, sekkuma ja mängima igat võimalikku positiivset rolli selle laastava ja eskaleeruva sõja lõpetamiseks," rääkis Rubio USA rahvaesindajatele.

Rubio hoiatas enne seda tõelise ohu eest, et Ukraina sõda võib eskaleeruda, kuna Ukraina sõjavägi muutub järjest osavamaks kaugmaarünnakute tegemisel sügavale Venemaa territooriumile.

"See on üks neist asjadest, mis tuletab meile meelde, et miks on oluline püüda see sõda lõpetada, kui me seda suudame, sest eskaleerumise oht on reaalne. Reaalsem kui kaks aastat tagasi," rääkis minister.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et USA jaoks on probleem number üks Iraan, samas kui sõda Ukrainas on Washingtoni jaoks praegu tahaplaanile jäänud. Zelenski hinnangul ootab Ukraina niiöelda sõdade järjekorras.

Zelenski rõhutas samas, et just USA on see, kes suudab Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit kõige enam survestada sõda lõpetama. Samal ajal märkis riigipea, et Ukraina jaoks oleks parim variant, kui läbirääkimistesse oleksid kaasatud nii USA ja ka Euroopa.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina

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