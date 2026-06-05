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Rumeenia sadamas plahvatas meredroon, ohvreid ei ole

Välismaa
Rumeenia Constanța sadamas plahvatas meredroon
Rumeenia Constanța sadamas plahvatas meredroon Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Rumeenia Constanța sadamas plahvatas reede hommikul meredroon, kuid inimohvreid sellega ei kaasnenud.

"Constanța tsiviilsadamas avastati täna, 5. juuni hommikul meredroon, mis plahvatas umbes kell 10.30 kohaliku aja järgi vigastusi põhjustamata," teatas riigi kaitseministeerium.

Enne plahvatust olid võimud piirkonna juba sulgenud. Drooni päritolu ei ole seni kindlaks tehtud ning juhtumi asjaolusid uuritakse. Teada on vaid see, et droon ei kuulunud Rumeenia relvajõududele, vahendas Euronews. 

Rumeenia president Nicușor Dan rõhutas, et võimude peamine eesmärk on kaitsta inimesi ja sadama taristut. Tema sõnul on sellised intsidendid Venemaa agressioonisõja otsene tagajärg.

Läinud nädalal tabas riigis Ukraina piiri lähedal korterelamut arvatav Vene droon, kannatada sai kaks inimest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Euronews

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