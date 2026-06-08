Euroopameelne Pašinjan kuulutas võitu Armeenia parlamendivalimistel

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas pühapäevastel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei Kodanike Kokkulepe sai ligi 55 protsenti häältest.

Pašinjan kuulutas end võitjaks kohaliku aja järgi umbes kell kaks öösel. Esialgsete tulemuste kohaselt sai tema partei Kodanike Kokkulepe 55 protsenti häältest. Peamine opositsioonipartei Vene-meelne Tugev Armeenia kogus umbes 22 protsenti häältest, vahendas The Kyiv Independent.

Pašinjani võidu väljakuulutamise ajaks oli loetud vaid umbes 145 000 häält ning hääletussedelite lugemine oli veel pooleli. Valimisaktiivsus oli peaaegu 60 protsenti.

Valimised toimusid ajal, mil Pašinjani juhitud Armeenia on eemaldumas oma traditsioonilisest liitlasest Venemaast ja soovib luua tihedamaid suhteid läänega. Suhted Moskvaga halvenesid pärast seda, kui Venemaa ei suutnud Armeeniat toetada Mägi-Karabahhi kriisi ajal 2024. aastal.

Peamise opositsioonipartei Tugev Armeenia esinumber on Narek Karapetjan. Nareki asemel pidi esinumber olema tema onu miljardär Samvel Karapetjan, kes sai rikkaks Venemaal. Aga Vene ja Küprose passi omanikuna ei saanud ta valimistest osa võtta.