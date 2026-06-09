Trump: USA peab vastama kopteri allatulistamisele Iraani poolt

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et Iraan tulistas öösel alla Hormuzi väinas patrullinud USA ründekopteri. Trump lubas rünnakule vastata, kuid ei täpsustanud üksikasju.

"Meie suurepärased relvajõud teavitasid mind äsja, et iraanlased tulistasid eile öösel Hormuzi väina kohal patrullimisel alla ühe meie kõrgtehnoloogilise Apache'i kopteri," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et intsidendiga oli seotud kaks pilooti, kes kumbki vigastada ei saanud.

"Sellegipoolest peab USA peab sellele rünnakule paratamatult reageerima," lisas Trump.

USA relvajõudude keskväejuhatuse varasema teate kohaselt kukkus AH-64 Apache alla teisipäeval kella kolme paiku öösel kohaliku aja järgi Omaani ranniku lähedal piirkondlike vete kohal patrullides.

Kopterimeeskond päästeti meredrooniga.

"Droon korjas nad peale ja viis teise asukohta merel, kus nad tõsteti edasiseks transpordiks helikopterile," selgitas keskväejuhatuse pressiesindaja mereväekapten Tim Hawkins.

USA keskväejuhatus valis kahe sõjaväelase seisundi kirjeldamisel ettevaatliku sõnastuse, märkides, et nende olukord on stabiilne. "Sõdurid päästeti turvaliselt umbes kahe tunniga ja nende seisund on stabiilne. Intsidendi põhjust uuritakse," seisis avalduses.

Tegemist on esimese korraga pärast Iraani konflikti puhkemist, kui USA on kaotanud Apache'i kopteri.

Vahejuhtum järgnes Trumpi varasemale avaldusele, et Washington on Teheraniga piirkondlikku konflikti lõpetava kokkuleppe saavutamise "lõppfaasis".

Esialgu pole selge, milliseks USA vastusamm kujuneb.

Vaid mõni minut enne Trumpi sõnavõttu viitas Iraani pealäbirääkija Mohammad Baqer Qalibaf näiliselt rünnakule, märkides, et tegemist oli vastusega kokkulepete rikkumisele.

"Eelistame diplomaatia keelt, kuid teisi keeli valdame palju ladusamalt. Rikkuge kokkuleppeid ja me läheme üle sellele, mida oskame kõige paremini," kirjutas Qalibaf sotsiaalmeedias.

"Oma keedetud supp tuleb ise ära süüa!" lisas ta.

USA ja Iraani vahel kehtib habras relvarahu, mida saadavad perioodilised kokkupõrked ning Iraani drooni- ja raketirünnakud USA piirkondlike liitlaste vastu.