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Meedia: Venemaa kütusekriis on jõudnud Siberisse ja Kaug-Itta

Välismaa
Tanklajärjekord.
Tanklajärjekord. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Alexey Pavlishak
Välismaa

Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondadest kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis, Moskvast Siberi ja Kaug-Idani, väidab Ukraina väljaanne RBK-Ukraina viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele Telegrami kanalitele.

RBK-Ukraina kirjeldas, kuidas enam kui 5000 kilomeetri kaugusel Ukrainast – Irkutski oblastis, Burjaatias ja Taga-Baikali krais – on tanklaketid kehtestanud bensiini AI-92 müügile piirangu: mitte rohkem kui 20 liitrit tankimise kohta.

Siberis Krasnojarski krais ja riigi loodenurgas, Murmanski oblastis on keelatud kütuse tankimine kanistritesse.

Riigi lõunaosas Volgogradis on bensiin AI-95 Rosnefti tanktlatest kadunud – ametlikult remondi tõttu, kuid kohalikud elanikud teatavad, et kütust lihtsalt pole. Novorossiiskis on tanklates tohutud järjekorrad.

Karjalas on mõned bensiinijaamad kehtestanud ilma selgituseta ajutised piirangud.

Siberis, Novosibirski oblastis on bensiini ja diislikütuse hinnad nädalaga tõusnud 4–8 rubla võrra.

Kui tarnepuudusest teatatakse kõikjal Venemaal, siis mujal on see vähem tõsine kui lõunas. Siiski teatavad ka riigi keskosas asuvate Kurski, Belgorodi, Rjazani ja Orjoli oblasti elanikud kütusepuudusest.

Kaebusi tuleb isegi Moskvast ja Moskva oblastist. Riigi loodeosas on probleeme ka Peterburi linnas, Leningradi, Pihkva ja Novgorodi oblastis.

Vaid mõni päev tagasi peatati ajutiselt kütusemüük mõnes Krasnodari territooriumi bensiinijaamas suurenenud nõudluse ja tarnehäirete tõttu.

Lisaks on kütusepuudus ka okupeeritud Ukraina territooriumil, eriti teravalt on seda tunda Krimmi poolsaarel, mille varustamisteid on Ukraina droonirünnakut suutnud edukalt hävitada.

Kaheksa Venemaa lennujaama peatas tegevuse

Venemaal peatas ööl vastu reedet töö kaheksa lennujaama, teatas Vene uudisteagentuur Interfax, mis annab tunnistust Ukraina laiaulatuslikest õhurünnakutest.

"Volgogradi lennujaam, Kaasan, Nižnekamsk (Begiševo), Pensa, Samaara (Kurumotš), Saraatov (Gagarin), Uljanovsk (Bratajevka) ja Tšeboksarõ on töö peatanud. Kehtestatud on ajutised piirangud õhusõidukite saabumisele ja väljumisele," teatas Venemaa föderaalne tsiviillennunduse agentuur Rosaviatsia reede hommikul.

Piirangud on vajalikud lennuohutuse tagamiseks, selgitas Rosaviatsija.

Varem oli Samaara oblasti juht Vjatšeslav Fedorštšev teatanud piirkonnas operatsiooni Kavjor (Vaip) kehtestamisest, mis tavapäraselt tähendab droonitõrjet.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Interfax

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