Venemaad haaranud kütusekriis jõudis ka lennundusse, millest annab tunnistust see, et mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Kütusekriisi on põhjustanud Ukraina edukad rünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 13. juunil kell 7.55:

- Venemaa lennujaamad piiravad kütusepuuduse tõttu lennukite tankimist;

- ÜRO: mai oli Ukrainas tsiviilelanikele viimaste aastate ohvriterohkeim;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1310 sõdurit.

Venemaa lennujaamad piiravad kütusepuuduse tõttu lennukite tankimist

Venemaad haaranud kütusekriis jõudis ka lennundusse, millest annab tunnistust see, et mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Kütusekriisi on põhjustanud Ukraina edukad rünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele.

Venemaa meedia teatel on piirangud kehtestatud Mahhatškala, Mineralnõje Vodõ, Krasnodari, Astrahani ja Nižni Novgorodi lennujaamades, kus piloote on teavitatud reaktiivkütuse piirangutest, teatas Ukraina meediakanal RBK-Ukraina. Tankimisel piirdutakse konkreetse lennu jaoks vajaliku kogusega. Näiteks Mahhatškala on kehtestanud Dubaisse suunduvatele lendudele piiranguks kaheksa tonni ja Minskisse suunduvatele lendudele 3,5 tonni.

RBK-Ukraina andmeil said Vene lennufirmad mai lõpus tarnijatelt teate, et Peterburi, Jekaterinburgi, Ufaa ja mitme teise linna lennujaamades ei ole enam võimalik täita lennukite tankimise kõiki lepinguid.

Lisaks on praktiliselt peatunud lennukikütuse börsimüük, märkis RBK-Ukraina: Peterburi kauba- ja toorainebörsil pole alates 4. maist sõlmitud ühtegi tehingut. Hulgituru hinnad on tõusnud rekordilise 113 000 rublani tonni kohta, mis on 52% kõrgem kui märtsi alguse tase.

"1. juunil müüdi üleriigiliselt vaid kolm tsisternvagunit," kirjeldas üks ärilehe Kommersant allikas kauplemisolukorda.

Probleemid algasid pärast Ukraina õhurünnakute seeriat rafineerimistehastes: mais tabati 16 tehast, mis pani naftatöötlemise Kesk-Venemaal praktiliselt seisma.

Pärast Vene energeetikaministeeriumis toimunud erakorralist koosolekut keelas valitsus siseturu stabiliseerimiseks lennukikütuse ekspordi 1. juunist kuni 30. novembrini.

ERR teatas reedel, kuidas paljudes kohtades Venemaal kuni Siberini välja on hakanud nappima autokütust, kusjuures bensiini normeerimine on kehtestatud isegi kuni 5000 kilomeetri kaugusel Ukrainast.

Süsteemne põhjus on Vene naftatööstusele avaldatav surve, mis on tingitud rünnakutest rafineerimistehastele ja logistikale: Venemaa on juba sunnitud suunama osa tooraine ekspordist siseturule, kuid see on osutunud ebapiisavaks.

ÜRO: mai oli Ukrainas tsiviilelanikele viimaste aastate ohvriterohkeim

Ukrainas sai mais surma ja haavata rohkem tsiviilelanikke kui ühelgi teisel kuul viimase nelja aasta jooksul, teatas ÜRO.

Maailmaorganisatsiooni andmetel hukkus mais Venemaa rünnakutes Ukrainale üle 270 tsiviilisiku ja ligi 1800 sai haavata. Seda on ligi kaks korda rohkem kui eelmise aasta mais.

Tsiviilohvreid põhjustasid eelkõige kaugmaarelvad nagu raketid ja droonid. Enamik tsiviilelanikke hukkus või sai haavata linnakeskustes, näiteks Kiievis ja Dnipros, kaugel rindejoonest.

Rindejoone lähedal põhjustasid enim tsiviilohvreid lühimaadroonid. Nende tõttu hukkus üle 60 tsiviilisiku ja sai haavata ligi 540. ÜRO teatel hukkus ja sai mais seda tüüpi relvade tõttu haavata rohkem tsiviilisikuid kui ühelgi teisel kuul alates Venemaa agressioonisõja algusest 2022. aasta veebruaris.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1310 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 381 430 (+1310)

- tankid 12 015 (+1)

- jalaväe lahingumasinad 24 739 (+11);

- suurtükisüsteemid 43 953 (+88);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1865 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1418 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1648 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 347 033 (+2164);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 106 274 (+424);

- eritehnika 4287 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.