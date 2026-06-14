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22:36

Ukraina ründas keemiatehast ja suurt kütusehoidlat Venemaal Uuendatud

22:25

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas võidulainel Uuendatud

22:23

ETV spordisaade, 14. juuni

22:02

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:22

Aherainemägedes toimus motoenduro võistlus

21:21

Esmaspäeval vihmast ei pääse

21:17

Stencibility meelitas Tartusse tänavakunstnikke isegi Saksamaalt

21:16

Taanlane jäi Kopenhaagenis napilt võiduta, Mihkels 70.

21:14

Arhitektuurimuuseumi näitusel esitletakse muuseumist hoo saanud kunstnikke

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Ukraina ründas keemiatehast ja suurt kütusehoidlat Venemaal Uuendatud

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Venemaa inimmassi eelis Ukraina ees on hääbumas

13.06

Sõja 1571. päev: Ukraina ründas Krimmi sildu ja keemiatehast Uuendatud

13.06

Hispaania firmad andsid Läti Rail Balticu lepingu lõpetamise eest kohtusse

12:53

Briti relvajõud hõivasid Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

00:10

Katar leidis viiendal üleminutil Šveitsi vastu viigivärava Uuendatud

22:02

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14:01

Šveits peab referendumi rahvaarvu piiramise üle Uuendatud

06:39

Brasiilia ja Maroko mängisid välja viigi, Šotimaa lõpetas pika ootuse

13:23

NATO kindral: Venemaa peab otsima kompromissi või plaani B

ilmateade

SPORT

22:25

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas võidulainel Uuendatud

22:23

ETV spordisaade, 14. juuni

22:02

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

21:22

Aherainemägedes toimus motoenduro võistlus

loe: kultuur

21:14

Arhitektuurimuuseumi näitusel esitletakse muuseumist hoo saanud kunstnikke

13:42

Priit Pärn: väga paljud mu tööd on koloreeritud punase veini ja musta teega

13:04

Markus H. Ilves: lavastajana intrigeerivad mind piiripealsed situatsioonid

10:41

Eik: minu Gaudeamusel esitatav lugu räägib suurest rõõmust läbi pisarate

loe: eeter

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Eleryn Tiit: lapsena lõõritasin kogu aeg, aga laulsin ikka päris halvasti

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18:30

Häirekeskus soovib sisse seada videokõned

18:25

Kohtla-Nõmmel toimusid mootorrattavõistlused

18:25

Meemärgistus muutub

18:25

Päevakaja (14.06.2026 18:00:00)

13.06

Kaili Viidase „AmletH” otsib vastust küsimusele, mis saab armastusest ilmajäänud inimesest

13.06

Jalgrattavargustes on keskne roll pandimajadel

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12.06

Päevakaja (12.06.2026 18:00:00)

12.06

Tänavakunstifestival Stencibility keskendub alustavatele tänavakunstnikele

12.06

ERR-i uudistetoimetust hakkab juhtima Joosep Värk

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