Tallinn tutvustab lähikuudel Tulika tänava uut projekti

Tallinna linnavalitsus plaanib lähikuudel tutvustada nii Kristiines paikneva Tulika tänava projekti kui ka Kristiine liiklussõlme eskiisi. Ühtlasi on arutamisel, kas Ülemistesse peaks rajama sõidukitunneli. Kuigi uued võimuerakonnad lubasid koalitsioonilepinguga kesklinnas peamised rattateed valimisteks valmis ehitada, siis see lubadus ei täitu.

Tallinna linnavalitsus näeb järgmise aasta eelarves teede ehituse ja remondiga seotud investeeringuteks ette kokku 44 miljonit eurot. Sellest 37 miljonit eurot tuleb linna eelarvelistest vahenditest, ülejäänud on suuresti välisrahastus ehk raha Euroopa Liidult.

Suurematest objektidest valmivad Lastekodu tänav ja Kadaka puiestee viadukt ning alustatakse Peterburi tee rekonstrueerimist. Algab Liivalaia tänava ja Pelguranna trammitee projekteerimine, Tehnika tänava rattatee ehitamine ja Endla tänava tunneli rajamine.

Järgmise aasta eelarve seletuskirja järgi on suuremad kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistööde objektid veel Lauteri tänav, Mustamäe II kvartali tänavad, Mustjõe tänav (Veskimetsa teest Värvi tänavani), Värvi tänav (Laki tänavast Kõrgepinge tänavani), E. Bornhöhe tee, Uus tänav (Vana-Viru tänavast Bremeni käiguni) ja Kõivu tee.

Samuti algab mitme suurema tee projekteerimine, näiteks on seletuskirjas välja toodud Rävala puiestee, Pärnu maantee (Vabaduse väljakust Tondi tänavani), Tulika tänav (Endla tänavast Sõle tänavani) ning Nõmme keskuse ristmik.

Tulika tänava rekonstrueerimist on linnavalitsus ette valmistanud juba üle viie aasta. Esimene eskiisprojekt avalikustati näiteks 2018. aastal ning see muuhulgas ette tänaval ühe sõiduraja kadumist.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere rääkis, et linnavalitsus plaanib Endla ja Paldiski maantee vahel paikneva Tulika tänava projekti tutvustada järgmise aasta alguses ning ehitustöödeni võiks niiviisi jõuda 2026. aastal.

Pere ütles, et see, kas ka valmiv projekt näeb tänaval ette ühe sõiduraja kaotamist, selgub projekteerimise käigus. "Oleme väga teadlikud, et see on äärmiselt oluline tänav, mida mööda inimesed sõidavad ühistranspordiga ja autoga ning me töötame praegu selle nimel, et kõikide inimeste vajadused saaks sealt kaetud. Ei hakata seal kuidagi liiklust piirama ega midagi muud sellist," ütles ta.

ERR kirjutas hiljuti, kuidas Kristiine keskuse ristmiku ümberehitamisega seoses on arutelu all ka küsimus, kas suunata näiteks ühistransport Tulika tänavalt Madara tänavale. Abilinnapea Madle Lippus rääkis mõni nädal tagasi, et Kristiine liiklussõlme eskiis peaks valmima järgmise aasta esimestel kuudel.

Rail Baltic Estonia ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet sõlmisid maikuus ühishankes ehituslepingu Leonhard Weissiga Ülemiste raudteejaama kergliiklustunneli nr 5 ehitamiseks.

Järgmisel aastal otsustatakse Ülemiste sõidukitunneli rajamine

Seni ei ole raha leitud Ülemiste linnakusse suunduva raudtee-aluse sõidukitunneli rajamiseks. Ülemiste linnaku suuromanik Guido Pärnits rääkis aasta alguses, et tunnelit oleks hädasti vaja, et vähendada liikluskoormust Ülemiste ristmikul.

Ainus Ülemiste linnakusse tulev sõidukite tunnel ühendaks plaani järgi Ülemiste linnakus asuva Kesk-Sõjamäe tänava raudteest põhja pool asuva Kantsi tänavaga, tagades niiviisi sõidukitele ligipääsu Ülemiste linnakust Peterburi teele.

Pere rääkis, et selle, kas tunnel tuleb või mitte, peab linnavalitsus otsustama järgmisel aastal.

"Meil on mõnda aega käinud läbirääkimised nii kliimaministeeriumi kui ka Rail Baltic Estoniaga, ühtlasi räägime me Mainor Ülemistega. Tuleval aastal peab linnavalitsus koostöös nendega langetama otsuse, kas me raja tunneli või ei raja. See oleks oluline, nagu ütleb ka linnaarhitekt Andro Mänd, et see piirkond areneb ja kasvab ja meil on tarvis parandada just ühistranspordi ja sõidukite läbilaskvust sealkandis," lausus Pere.

Kuigi mitte sõidukitele, eraldas linn järgmise aasta eelarvest 2,7 miljonit eurot selleks, et ehitada valmis jalakäijatele ja kergliiklusele mõeldud uus Ülemiste tunnel, mis viib T1 kaubanduskeskuse juurest raudtee alt Ülemiste keskuse ette. Uus, 32 meetri pikkune ja 15 meetri laiune tunnel hakkab paiknema ligikaudu 130 meetrit lääne pool praegu olemasolevast Ülemiste peatuse tunnelist.

Linnavalitsus lükkas osad taristuprojektid edasi

Keskkonna- ja kommunaalamet on saanud valmis ka plaani aastateks 2025-2028, kus on kirjas, millised tänavad millistel aastatel võiks minna projekteerimisse või ehitamisse ning kui palju need võiks hinnanguliselt ka maksma minna.

"Oleme koostanud nüüd esimest korda nelja aasta plaani, loonud eelarve ja selle järgi planeerime ka ameti töögraafikuid, et kes millal ja millise teeprojektiga tegeleb ning kuhu me paneme oma projekteerijate ressursi," ütles ta.

Pere ei soovinud siiski seda plaani avalikkusega jagada enne, kui linnavolikogu on järgmise aasta eelarve lõplikult vastu võtnud.

Pärtel-Peeter Pere rääkis septembri lõpus, kuidas linn on eelnevatel aastatel võtnud endale rohkem kohustusi, kui on suutnud ellu viia, mistõttu oleks mõistlik osa eelmise linnavalitsuse kavandatud teeprojektidest edasi lükata või ära jätta.

Tartu maantee viadukti alla kergliiklustunnelit ei tule. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Üks projekt, mis edasi lükatakse, on näiteks Tartu maantee viadukti alla kavandatud kergliiklustunnel, mis ei saanud ka vajalikku Euroopa Liidu kaasrahastust. "See oleks tähendanud praeguse projekti järgi, et sinna oleks rajatud nii tunnelid kui ka sild. See oleks aga vähemalt kolmeks nädalat sulgenud linna sisse suunduvad rajad liiklusele täielikult," rääkis Pere.

Samamoodi on Pere sõnul edasi lükatud ka Pika tänava rekonstrueerimine Vanalinnas ning Tervise tänava rekonstrueerimine Põhja-Eesti Regionaalhaigla lähedal.

"Tervise tänaval on ka valmis projekteeritud tänava ulatuslik ümberehitus, kuid meil on tarvis ka sellele projektile vaadata kriitiliselt otsa, et kas sellises mahus ja sellisel moel on tark teha seda, nagu eelnev linnavalitsus kavandas," märkis Pere.

Juba 2023. aasta veebruarist on valmis ka Lasnamäe veerel paikneva Valge tänava eskiisprojekt. Pere sõnul võeti ka selle projektiga seoses aeg maha.

"Nagu meile on ametnikud ja insenerid teinud selgeks, on ka seal võimalik targemalt talitada ning mitte tormata ummisjalu, et valimisaastaks oleks Lasnamäe veerel jälle üks pikk ja sirge tänav tehtud korda. Saame seal seda kvaliteeti parandada ning see on olnud üks neid asju, mille eelmine linnavalitsus kuhjas 2024. ja 2025. aasta peale. Pigem oli seal see tähtaeg ja valmimisaasta olulisem, kui töö ise," rääkis Pere.

Juba varem on linnavalitsus lükanud edasi plaani rekonstrueerida Pelgulinnas paiknevate Ristiku ja Härjapea tänavate rekonstrueerimise, sest leidis, et eelmine linnavalitsus ei olnud projektides arvestanud kohalike elanike muredega.

Luise tänav Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Rattateede kesklinna põhivõrk järgmisel aastal valmis ei saa

Kevadel ametisse astunud uus linnavalitsus lubas koalitsioonilepingus ehitada välja ka rattateede kesklinna põhivõrgu. Pere lausus, et seda lubadust siiski täita ei suudeta.

Nii näiteks ei valmi tervikpikkuses kohalike omavalitsuste valimisteks Tehnika tänavale kavandatav rattatee.

"Tegemist on vägagi keeruka projektiga, küll on vaja raudteega koostööd teha, samamoodi tuleb olla väga tähelepanelik puudeallee juurte suhtes. Need keerukused siis teevad selle tulemuse, et rajame Tehnika tänavast vaid ühe lõigu tuleval aastal, mis jääb Paldiski maantee ja Endla viaduktide vahele. Esialgu oli teadmine, et me suudaksime kogu tänava teha, aga päris nii kiiresti ei saa," lausus Pere.

Euroopa Liidu raha toel on plaan 2026. aastal ehitada rattatee Pärnu maanteele, Suur-Karja tänavast üle viadukti asuva Kiisa tänavani. Pere rääkis, et ülejäänud osal Pärnu maanteest, näiteks Tammsaare pargi ja Musumäe vahel, valmib rattatee aga samaaegselt peatänavaga. Peatänava projekteerimisega on plaanis alustada järgmisel aastal.

"Seal jääb see lõik praegu selliseks, nagu ta on. Ka Vabaduse väljakult edasi Estonia teatri suunas on varasemast juba rattatee, mis kulgeb Inglise kolledži ja Reaalkooli eest. Rattastrateegia järgi oleks tarvis teha tee ka teisele poole, mida mööda saaks minna Kentmanni tänavale ja sõita Eesti panga ees. Sellised lõigud võtavad aga oma aja, nendega on natuke keerukam," rääkis Pere.

Veel otsib linn lahendusi, kuidas ühendada veel ühe rattateega Lasnamäe ja Kadriorg, et inimesed saaks kergliigelda otse Valgelt tänavalt mäest alla Kadriorgu Weizenbergi tänavale ning sealt edasi kesklinna.

"Küsimus on, kuidas ühendada Kadriorg ära Valge tänavaga sellise rattateega, mis võimaldaks sealt nõlvast üles saada ka eakamatel inimestel ja nendel, kes rattasõitu just spordiks ei kasuta. Tuleval aastal seal mingit ehitust kindlasti ei tule, loodetavasti saab esitleda avalikult aga eskiisi, kui ametnikud, projekteerijad ja muinsuskaitse on jõudnud kokkuleppele," märkis abilinnapea.

Lasnamäe veerel valmib järgmisel aastal Pere sõnul kergliiklustee veel ka Majaka tänava ja Lasnamäe tänava ristmikul.

Tööstuse tänava lõigul Kalamaja kalmistupargi lähedale peaks rattatee tulema Pere sõnul 2026. aastal, kui tänav läheb ümberehitamisele, et rajada sinna kaugküttevõrk.