Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid ööl vastu neljapäeva okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 18. juunil kell 5.40:

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis asuvat raudteesilda;

- Trumpi hinnangul läheb Ukrainal sõjas Venemaa vastu päris hästi.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Venemaa korraldas mitu rünnakulainet ning esimesed plahvatused kostsid umbes kell 1.30 öösel. Kiievi sõjaväevalitsuse juht kinnitas, et linna tabas raketirünnak.

Õhuhäire lõpetati umbes kell 2.39, kuid veidi enam kui tunni pärast kõlasid linnas taas õhuhäiresireenid. Kiievi kohal hakkasid siis tegutsema Vene droonid, kuulda oli uusi plahvatusi. Kahjude ulatus pole veel teada, vahendas The Kyiv Independent.

Plahvatustest teatati ka Sumõs ja Poltavas. Rünnaku tekitatud kahjude täielik ulatus ei ole veel selge ja Venemaa rünnakud jätkusid mitmes Ukraina piirkonnas veel varahommikul.

Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis asuvat raudteesilda

Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid ööl vastu neljapäeva okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda.

Sild asub raudteeliinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. Sotsiaalmeediakanali Crimean Wind andmetel on tegemist olulise taristuobjektiga ning rünnak võib tõsiselt häirida kauba- ja reisirongiliiklust sellel marsruudil.

Sild ületab Põhja-Krimmi kanalit Rozdolne küla lähedal ja asub Kertš-Džankoi raudteeliinil. Sotsiaalmeedia teatel võeti sihikule ka lähedalasuv maanteesild, kuigi võimalike kahjustuste ulatus ei olnud kohe selge.

Kohalikud elanikud teatasid umbes 20 plahvatusest ning avaldatud fotod ja videod viitavad, et sillal puhkes tulekahju.

The railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Razdolnoye in the Sovietsky District was attacked.



A fire broke out, and approximately 20 explosions were heard. pic.twitter.com/tEddS0v9p3 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 17, 2026

Trumpi hinnangul läheb Ukrainal sõjas Venemaa vastu päris hästi

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi ja seda hoolimata Venemaa armee oluliselt suurematest ressurssidest.

"Neil läheb päris hästi. Venemaa on suur riik. No teate küll, et sel on palju suurem armee. Kuid ukrainlased peavad suurepäraselt vastu. Neil on suurepärased relvad ja ärge unustage, et see on meie varustus. Ja nad näitavad tõesti häid tulemusi," rääkis USA riigipea.

Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati.

"Jah, võib-olla ma toon need tagasi. Tahtsin veenduda, et nafta hind püsiks võimalikult madalal. Nüüd, kui nafta hind on palju langenud kehtestan need võib-olla uuesti. Kui te näete neid numbreid, siis nafta hind on väga madal. Aitäh," ütles Trump.