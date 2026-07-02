Estonia juurdeehitise jaoks töötatakse välja kolm lahendust

Rahvusooper Estonia otsib hankega juurdeehitise ruumiprogrammi ja mahuanalüüside tegijat, kellele antakse läbitöötamiseks kolm võimalikku lahendust: rahvusooperi juurdeehitis Uuele turule, Teatri väljakule või olemasoleva saali ümberehitamine.

Rahvusooper Estonia kuulutas kolmapäeval välja hanke juurdeehitise ruumiprogrammide ja mahuanalüüside koostamiseks ning see on samm enne rahvusvahelise arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.

Hanke võitja töötab välja kolm võimalikku juurdeehitise stsenaariumit: uue saali ja lava rajamine olemasoleva hoone juurde Uue turu platsi poole; olemasoleva saali ümberehitamine ja lava laiendamine muinsuskaitse eritingimusi arvestades ning uue saali ja lava rajamine eraldiseisvasse hoonesse Teatri väljakul, mis oleks ühendatud olemasoleva hoonega.

Iga lahenduse kohta koostatakse ruumiprogramm, mahuanalüüs ja mahuline ettepanek koos visualiseeringutega ning hinnatakse selle mõju avalikule linnaruumile. Analüüsiga peavad selguma iga variandi plussid ja miinused.

Esimese stsenaariumi ehk Uue turu platsi juurdeehitise puhul on tingimuseks, et kogu tänavaga piirneva hooneosa ulatuses tuleb kavandada avalikkusele ligipääsetavad tegevused ning sinna peab jääna piisava laiusega ruum jalakäijatele, mis arvestab ka välikohvikute võimalusega. Säilitada tuleb maksimaalses mahus kõrghaljastust ning arvestama peab Eesti Draamateatri vaadeldavuse säilimisega. Säilima peaks ka loogiline ligipääs Laste Maailma ülekäigurajast Solarise poole.

Teine stsenaarium on juurdeehitis olemasoleva saali ümberehitamisel ja lava laiendamisel: kohandused toimuvad olemasoleva hoone sees ja sisehoovis, laiendamisvõimalus on reaalkooli ja draamateatri poolsel küljel.

Selle stsenaariumi suhtes on rahvusooper esitanud kriitilise arvamuse. Näiteks ei oleks nende hinnangul võimalik saavutada tänapäevastele tingimustele vastavat lava ega teatrisaali koos teenindavate ruumidega. Lisaks katkeks organisatsiooni töö ehitusperioodil kolmeks kuni viieks aastaks ning asenduspindade puudumine killustaks organisatsiooni.

Kolmas stsenaarium on juurdeehitis uue saali ja lavaga uues hoones Teatri väljakul, mis ühendatakse praeguse hoonega. Juurdeehitis hakkaks asuma alal, kus praegu on parkla ja bussipeatus ning oleks ühendatud maa alt olemasoleva hoonega.

Tallinna peaarhitekti büroo märkis, et selle variandi puhul on oluline kahe väikese linnaväljaku tekitamine juurdeehitise külgedele.

Ka sellele variandile on rahvusooper esitanud oma vastuargumendid: ehitusala kitsuse tõttu peaks loobuma külglavadest (samas on välja pakutud, et külglavad võiksid asuda juurdeehitise külgedel paiknevate sõiduteede kohal umbes viie meetri kõrgusel) ning kaks saali, üks olemasolevad hoones ja teine uues majas, hakkaksid asuma teineteisest liiga kaugel, mis tähendab, et dubleerida tuleks näiteks grimmiruume, garderoobe ja dekoratsioonide ladustamisala.

Esimese ja kolmanda stsenaariumi puhul on maa omanik, kuhu juurdeehitis rajataks, Tallinna linn.

Ruumiprogrammi hanke tähtaeg on septembri keskpaigas.

Estonia juurdeehitise kolm stsenaariumi: uus hoone Teatri väljakule või Uue turu platsile või ümberehitus olemasolevas hoones. Autor/allikas: Rahvusooper Estonia

Rahvusooperil on sisuliselt valminud ka Uue turu platsi muinsuskaitse eritingimused, mis on esitatud kooskõlastamiseks muinsuskaitseametile.

Estonia teater paikneb UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinna

muinsuskaitsealal ning on ehitis- ja ajaloomälestis. Hoone laiendamiseks on muinsuskaitseamet andnud muinsuskaitse eritingimused.

Riigikogu kinnitas 2021. aastal riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea, kuhu lisati rahvusooper Estonia praeguse hoone juurdeehitis. 2024. aastal tegi riigikogu valitsusele ettepaneku leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehitise rajamiseks.

Rahvusooper Estonia hoone tulevikukontseptsiooni komisjon kaalus mõni aasta tagasi kolme Pärnu maantee poolse juurdeehitise varianti, mida on näha juuresolevas galeriis. Esimene variant on suuremahuline juurdeehitis Uue turu platsile, ülejäänud kaks suunavad juurdeehitise draamateatri ja Otsa tänava poole.