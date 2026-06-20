Hispaania kohus keeldas peaministri abikaasal riigist lahkuda

Kohtunik Juan Carlos Peinado käskis Gómezel anda üle oma passi ja käia kaks korda kuus võimudele aru andmas, kuni kohtuasjas jõutakse otsuseni, selgub määrusest.

Tegemist on ühega mitmest korruptsioonijuhtumist, mis on sotsialistist liidri perekonda ja endisi liitlasi kimbutanud, ähvardades kukutada tema vähemuskoalitsiooni.

Kohtu teatel antakse kõikidele piiripunktidele ning tsiviil- ja sõjaväelennujaamadele korraldus tagada Gómeze riigist lahkumise keelu täitmine.

Poliitiliselt plahvatusohtliku kohtuprotsessi toimumisaega ei ole veel määratud.

Peinado esitas aprillis Gómezele ametliku süüdistuse omastamises, mõjuvõimuga kauplemises, korruptsioonis ja riigi vara riisumises.

Aprillis 2024 algatatud uurimises selgitatakse, kas Gómez kasutas oma positsiooni Sáncheze abikaasana isikliku kasu saamiseks, mida nii tema kui ka peaminister eitavad.

Juhtumi keskmes on Madridi Complutense ülikooli Gómeze kaasjuhitud õppetooli loomine ja haldamine ning väidetavale avalike vahendite ja isiklike sidemete kasutamisele erahuvide edendamiseks.

"Õppetool oli uurimisalusele isikule vahendiks isiklikuks erialaseks arenguks," kirjutas kohtunik Gómezele süüdistust esitades.

Juhtum sai alguse kaebusest, mille esitas paremäärmuslike sidemetega korruptsioonivastane rühmitus.

Kui 2024. aasta aprillis algatati Gomeze suhtes uurimine, peatas Sánchez ajutiselt mitmeks päevaks oma avalike kohustuste täitmise, et kaaluda, kas ametisse jääda.

Gómez on järjekindlalt eitanud igasugust seaduserikkumist.

Sánchez on nimetanud oma naise vastu esitatud süüdistusi parempoolsete katseks tema valitsust õõnestada.

Hispaania endise sotsialistist peaministri José Luis Rodríguez Zapatero suhtes algatati eelmisel kuul ametlik uurimine seoses kahtlusega mõjuvõimuga kauplemises, mis on seotud väikese lennufirma Plus Ultra päästmisega 2021. aastal.

Zapatero on süüdistusi eitanud, samas kui Sánchez on avaldanud oma mentorile täielikku toetust.

Otsuseid on oodata ka Sáncheze endise parema käe José Luis Ábalose ja tema venna David Sáncheze eraldiseisvates korruptsiooniprotsessides.

Sánchez tõotas Hispaania poliitika puhastada, kui ta 2018. aastal võimule tuli, pärast seda, kui konservatiivne Rahvapartei (PP) mõisteti süüdi korruptsiooniskandaalis.

Konservatiivne ja paremäärmuslik opositsioon on nõudnud Sáncheze tagasiastumist ja ennetähtaegseid valimisi, kuid peaminister kinnitab, et jätkab oma ametiaja lõpuni 2027. aastal.