Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid Eesti, Läti ja Soomega

Venemaa valitsus otsustas alates 1. juulist peatada ajutiselt inimeste, sõidukite, kaupade ja veoste liikumise mitmetes raudteepiiripunktides, mis asuvad Soome, Eesti ja Läti piiril.

"Peatada alates 1. juulist 2026 ajutiselt isikute, sõidukite, kaupade ja veoste liikumine läbi Venemaa Föderatsiooni riigipiiril asuvate raudteepiiripunktide teatud lõikudel vastavalt lisas toodud loetelule," seisab korralduses.

❗️Russia will temporarily suspend the movement of people, vehicles, goods, and cargo through several rail border crossings with Finland, Estonia, and Latvia from July 1 under a government order signed by Prime Minister Mikhail Mishustin. The order applies to designated railway… pic.twitter.com/EL36iXIi4t — NOELREPORTS (@NOELreports) June 30, 2026

Piiriületus peatatakse ajutiselt järgnevates kohtades:

Eesti suunal: Petseri (Petšorõ-Pskovskije, Pihkva oblast)

Läti suunal: Põtalovo (Pihkva oblast)

Soome suunal: Viiburi ja Svetogorsk (Leningradi oblast), Värtsilä ja Lüttä (Karjala Vabariik) ning Peterburi-Soome raudteejaam (Sankt-Peterburg-Finljandski, Peterburi linn).

Vastavale valitsuse korraldusele kirjutas 30. juunil alla Venemaa peaminister Mihhail Mišustin ning see avaldati ametlikus õigusaktide portaalis. Dokument kohustab Venemaa ametiasutusi teavitama eesseisvatest muudatustest ametlikult ka Tallinna, Riiat ja Helsingit.

Kuigi ametlik teadaanne rõhutab, et tegemist on ajutise meetmega, ei ole dokumendis täpsustatud piirangute lõppkuupäeva ega sulgemise otseseid põhjuseid. Muudatus mõjutab otseselt rahvusvahelist logistikat ja kaubavedusid nimetatud riikide vahel.