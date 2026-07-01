X!

Otse kell 11.50: Eesti ja Läti presidendi pressikonverents Ruhnus

Eesti
Alar Karis teisipäeval Ruhnus.
Alar Karis teisipäeval Ruhnus. Autor/allikas: Raigo Pajula / VPK
Eesti

President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkēvičs 1.–3. juulini riigivisiidil Eestis. Kell 11.50 annavad presidendid Ruhnu pääsekomando juures ühise pressikonverentsi, mida saab vaadata ERR-i portaalist.

Otseülekanne originaalkeeles

Läti riigipea kohtub Eesti visiidi käigus Eesti presidendi, riigikogu esimehe ja peaministriga.

Visiit algab kolmapäeval, 1. juulil Ruhnu sadamas, kus president Alar Karis tervitab ametlikul vastuvõtutseremoonial Läti riigipead.

Läti president kohtub riigivisiidi teisel päeval Tallinnas riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kristen Michaliga.

Läti riigipead saadavad visiidil välisminister Baiba Braže ja majandusminister Viktors Valainis ning ligi 40-liikmeline äridelegatsioon.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

UUS saade

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:31

Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas Kultuurikatlas on 45. tegevusaastat

11:29

Põllukatse kinnitab vahekultuuride kasvatamise kasu põllumehele

11:07

Berrettini lõpetas Wawrinka Wimbledoni karjääri maratonmängus

10:45

Töö- ja puhkeaja rikkumised puudutavad enim välismaalasi

10:45

Rootsi laevafirmade müüdud laevad satuvad Venemaa varilaevastikku

10:45

Justiitsminister Liisa Pakosta tahab kaitsta omanikke puuküürnike eest

10:38

Nancy tantsupoisid: keha unustab laval piirid ja ülepingutus võib olla hull

10:29

Williamsi naasmine Wimbledoni üksikmängu lõppes avaringis kaotusega

10:21

Kohus: Pruunsilla hagi Laine vastu on soov ajakirjandust vaigistada

10:04

Ülevaade. Kes on tänapäeval hea inimene?

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

30.06

Sõja 1589. päev: Ukraina droonid jõudsid taas Moskva oblastisse Uuendatud

30.06

Terras maandab segadust: aedviljakasvatajate määrus tuleb ümber teha Uuendatud

30.06

Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid Eesti, Läti ja Soomega

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

30.06

Inimpuuduses kaitsevägi hakkab muu kõrgharidusega ohvitsere koolitama

30.06

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

08:01

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

06:18

Pakosta: omanike kaitsmiseks lahendame puuküürnike probleemi

30.06

Ülekandevõimsuse piiramine tekitab teisipäeva õhtul elektriturul kummalise hinnahüppe Uuendatud

07:52

Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist

ilmateade

SPORT

11:07

Berrettini lõpetas Wawrinka Wimbledoni karjääri maratonmängus

10:29

Williamsi naasmine Wimbledoni üksikmängu lõppes avaringis kaotusega

09:57

Koeman lahkub pärast Hollandi MM-i ebaõnnestumist peatreeneri kohalt

09:24

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

loe: kultuur

11:31

Pildid: Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas Kultuurikatlas on 45. tegevusaastat

10:04

Ülevaade. Kes on tänapäeval hea inimene?

09:44

Rakveres algab etenduskunstide festival Baltoscandal

30.06

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

loe: eeter

10:38

Nancy tantsupoisid: keha unustab laval piirid ja ülepingutus võib olla hull

09:52

Koit Toome: juba kaheksa aastat tagasi sain aru, et olen retroartist

09:05

Taavi Libe uurib menulavastuse "Armastus kolme apelsini vastu" fenomeni

30.06

Tõnu Kaljuste: kõige olulisem on see, et me saame tegutseda vabas Eestis

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (01.07.2026 09:00:00)

30.06

Päevakaja (30.06.2026 18:00:00)

30.06

1. Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise

30.06

Pärnu tänavune turismihooaeg tõotab tulla eelmise aastaga samaväärne

30.06

Regionaalministeerium asus segadust külvanud määrust parandama

30.06

Raadiouudised (30.06.2026 15:00:00)

30.06

Euroopa Liit tahab oktoobriks vähendada kauabandusdefitsiiti Hiinaga

30.06

Rohelised ja vasakliit sotsiaaldemokraatidega liituda ei kavatse

30.06

Segaolmejäätmete vedu muutub 1. juulist inimestele kuni poole kallimaks

30.06

E-kaubanduse kasv praegu veel elektroonikapoodide tulevikku ei ohusta

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo