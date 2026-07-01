Otse kell 11.50: Eesti ja Läti presidendi pressikonverents Ruhnus
President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkēvičs 1.–3. juulini riigivisiidil Eestis. Kell 11.50 annavad presidendid Ruhnu pääsekomando juures ühise pressikonverentsi, mida saab vaadata ERR-i portaalist.
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Läti riigipea kohtub Eesti visiidi käigus Eesti presidendi, riigikogu esimehe ja peaministriga.
Visiit algab kolmapäeval, 1. juulil Ruhnu sadamas, kus president Alar Karis tervitab ametlikul vastuvõtutseremoonial Läti riigipead.
Läti president kohtub riigivisiidi teisel päeval Tallinnas riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kristen Michaliga.
Läti riigipead saadavad visiidil välisminister Baiba Braže ja majandusminister Viktors Valainis ning ligi 40-liikmeline äridelegatsioon.
Toimetaja: Urmet Kook