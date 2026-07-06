Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva Ukrainat taas rakettide ja droonidega ning löögi sai ka pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt 11 inimest. Okupeeritud Sevastopol jäi Ukraina rünnaku tõttu elektrita.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 6. juulil kell 10.38:

- Venemaa rünnakus Kiievile sai surma vähemalt 11 inimest;

- Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis;

- Okupeeritud Sevastopol jäi Ukraina rünnaku tõttu elektrita.

Ukraina ründas rafineerimistehast Jaroslavlis

Ukraina korraldas esmaspäeva varahommikul droonirünnaku Venemaal Jaroslavli lähistel paiknevale naftarafineerimistehasele.

⚡️Ukraine reportedly strikes Russian oil refinery in Yaroslavl.



Ukraine's military carried out an attack on the Russian city of Yaroslavl overnight on July 6, reportedly striking the city's oil refinery, Russian Telegram media channels reported.https://t.co/qWCJyqibqm — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 6, 2026

Jaroslavl asub umbes 700 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist Venemaaga ja umbes 280 kilomeetrit Moskvast kirdes. Jaroslavli rafineerimistehas on üks Venemaa põhjaosa suurimaid naftatöötlemistehaseid ning see on ka varem korduvalt Ukraina õhurünnakute alla sattunud.

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese

Venemaa ründas ööl vastu esmaspäeva Ukrainat taas rakettide ja droonidega ning löögi sai ka Kiiev.

Õhurünnakud toimusid mitmes laines ning sundisid tuhandeid elanikke varjuma metroojaamadesse. Õhuhäire kuulutati välja peaaegu kogu Ukrainas ning Poola saatis oma õhuruumi kaitseks õhku hävituslennukid.

Esimesed plahvatused kostsid kohaliku aja järgi umbes kell 1.40 öösel. Uued raketilöögid järgnesid umbes kell 2.10 ja 3.15.

Linnapea Vitali Klõtško teatas, et õhutõrje töötab ja kutsus inimesi üles varjenditesse jääma.

"Rünnakute tagajärjed pealinnale fikseeriti linna Holosijivi ja Podili rajoonides. Holosijivi rajoonis puhkes tulekahju mitteeluhoonete territooriumil ja laos. Lisaks hävines osaliselt üks elumaja pealinna Podili rajoonis. Inimesed on lõksus seitsmendast üheksanda korruseni. Podilis kukkusid ühtlasi rusud garaažiühistu territooriumile," täpsustas Klõtško.

Viimastel andmetel sai surma vähemalt 11 inimest. Viga sai vähemalt 56 inimest.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas juba varem võimaliku suure rünnaku eest ning kutsus elanikke õhuhäireid tõsiselt võtma.

Okupeeritud Sevastopol jäi Ukraina rünnaku tõttu elektrita

Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaarel asuv Sevastopoli linn jäi esmaspäeval pärast Ukraina õhurünnakut energiataristule elektrita, teatas Moskva poolt ametisse määratud kohalik kuberner Mihhail Razvožajev.

Ukraina hoogustab Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikaobjektide ründamist. Lisaks oluliste alajaamade rivist väljaviimisele on Ukraina sõjaväelased droonide abil edukalt rünnanud poolsaare raudteetaristut ja sõjaväelennuvälju. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina andis ka ööl vastu esmaspäeva ulatuslikke lööke Krimmi taristu pihta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 411 050 (+1420);

- tankid 12 088 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 24 894 (+16);

- suurtükisüsteemid 45 451 (+63);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1917 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1470 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1833 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 392 717 (+1979);

- tiibraketid 4850 (+3);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 116 686 (+580);

- eritehnika 4389 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.