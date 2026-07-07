Ligi kritiseeris Praxise valitsuse maksupaketi uuringut

Mõttekoja Praxis uuring valitsuse maksupaketi mõjudest on tekitanud erimeelsusi rahandusministeeriumi ja võrdõigusvoliniku vahel. Uuringu järgi on maksud halvendanud eelkõige madalama sissetulekuga leibkondade olukorda. Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) sõnul on aga elanike üldine toimetulek tänu palgatõusule ja riiklikele toetustele kasvanud.

Mõttekoja Praxise poolt läbi viidud analüüsist selgus, et valitsuse maksupaketi muudatused riivavad enim madalapalgalisi, üksikvanemaid ja üksi elavaid eakaid naisi. Kuigi uuring lõppes eelmisel aastal, on selle mõju märgata alles nüüd.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on uuringu järeldused lohakad ning rajanevad vananenud andmetel, mis ei peegelda praegust majanduslikku tegelikkust.

"Öelda, et vaestel on raskem kui jõukatel, jah, ma olen nõus. Aga kokkuvõttes ei saa nii öelda, nagu see uuring ütleb, et makse ei tohi koguda, makse ei tohi vähendada ja eelarvet ei tohi kärpida. See on skisofreenia," ütles Ligi.

Uuringu tellinud võrdõigusvolinik Christian Veske selgitas, et madala sissetulekuga leibkondade jaoks on ka pealtnäha väikesed summad kriitilise tähtsusega, sest kaudsed maksud ja elukalliduse tõus neelavad niigi puuduliku säästupuhvri.

"See võib tunduda nagu väike raha, aga tegelikult on see väga paljudele inimestele ikkagi väga suur summa. Kui kuine sissetulek väheneb näiteks 24 eurot kuus või 18 eurot kuus, see on oluline summa, mille abil sa peadki enda kulusid siis planeerima, sa pead millestki loobuma," rääkis Veske.

Maksutõusude tõttu kaob madalapalgalistel inimestel turvatunne. Sageli ei mõju maksumuudatused eraldi, vaid kuhjuvad näiteks koos hinnatõusuga. Veske sõnul on rahandusministeeriumi universaalsed ja lühiajalised kriisiabimeetmed pikas perspektiivis ebatõhusad.

"Eks nad ise ka tunnistasid seal vastuses, et tõepoolest, kuna asjad olid nende jaoks kiireloomulised, siis ei tehtud võib-olla sellise põhjalikkusega kõiki mõjuanalüüse nagu oleks pidanud tegema. Kui toetust saavad justkui kõik, siis see mõju lahjeneb nende jaoks, kes seda tegelikult vajavad," lausus Veske.

Absoluutsummas lasub maksukoormus selgelt jõukamate peale, märkis Ligi. Riik on tõstnud toimetulekutoetust, kuid maksude kaotamisega vaesemaid aidata ei saa.

"Hulk poliitikavalikuid, sealhulgas automaks, on nii suunatud, et need oleksid eelkõige toimetulekut vähe riivavad ja jõukaid rohkem koormavad. Automaksust alates, selle koormus on väga tugevas korrelatsioonis sissetulekutega, et ikkagi maksavad jõukamad ja jõukamad piirkonnad," ütles Ligi.

Rahandusministri sõnul oli eelmine aasta majanduslikult tõepoolest keeruline, kuid praegune kiire miinimumpalga ja väikesepalgaliste sissetulekute kasv lükkab ümber väited sellest, justkui vaesed jääksid veelgi vaesemaks. Sügisel jõustub ka üksikvanema toetuse tõus.