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Politsei Estonia töötaja asjus kriminaalmenetlust ei alustanud

Eesti
Estonia teater Tammsaare pargist vaadatuna
Estonia teater Tammsaare pargist vaadatuna Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas, et rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes uurimist ei alustatud, sest tema tegevuses kuritegu ei tuvastatud.

Kogu asi jõudis meediasse, kui Eesti Ekspress kirjutas, et koosseisude planeerija Helen Lepalaan annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Seepärast ei ole ka teatris esinenud paljud välismaal tuntuse saavutanud ooperiartistid.

Sellist süüdistuste peale teatas Estonia direktor Ott Maaten, et teater teeb selle osas avalduse politseile.

"See on tõesti väga ränk süüdistus olnud ja me oleme seda tegelikult võtnud väga tõsiselt. Et see meediast tulnud süüdistus korruptiivsuse osas, me sellega tegeleme ja tänase seisuga me oleme andnud avalduse politseisse, oleme käivitanud sisekontrolli. Samuti politsei uurimine käivitub kohe ja me tahame jõuda väga-väga kristallselge lahenduseni," ütles Maaten toona.

Politsei esindaja sõnul ei alustatud Lepalaane osas kriminaalmenetlust, sest tema tegevuses kuritegu ei tuvastatud.

"Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo selgitas asjaolusid ning jõudis järeldusele, et kuritegu ei ole seal toime pandud."

Toimetaja: Märten Hallismaa

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