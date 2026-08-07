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Eesti teenis süsinikukvoodi müügist mullu 256,5 miljonit eurot

Eesti
Korsten.
Korsten. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti osa 2025. aasta süsinikdioksiidi ühikute enampakkumiselt oli 256,5 miljonit eurot, teatas kliimaministeerium.

Kokku on Eesti saanud alates 2013. aastast tulu üle 2,3 miljardi euro.

Alates Euroopa Liidu enampakkumisplatvormi käivitumisest on Eestile laekunud tulust kõige rohkem eelarvevahendeid suunatud transpordi ja liikuvuse valdkonda – üks miljard eurot, hoonete energiatõhususe edendamiseks 446 miljonit eurot ning taastuvenergia ja energiatõhususe arendamiseks 175 miljonit. Seireks, teadus- ja arendustegevusteks on eraldatud peaaegu 164 miljonit, kliimamuutustega kohanemiseks ja loodushoiutegevusteks 37 miljonit.

Ministeerium märkis, et möödunud aastal jätkusid heitekvootide rahadest Rail Balticu rajamine, raudteede elektrifitseerimine ning lõpusirgel on kuue uue elektrirongi soetamine. Rongid jõuavad eelduslikult Eestisse 2026. aasta lõpuks.

Samuti toimusid tööd Virtsu-Kuivastu sadamate kaldaelektritaristu rajamiseks, et sadamad oleksid valmis teenindama uut elektriparvlaeva.

Hoonete energiatõhususe parandamiseks rekonstrueeriti kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse hooneid ning rajati liginullenergiahooneid.

Taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas valmisid Kirde-Eestisse tuuleparkide rajamist võimaldavad radarid ning jätkusid tööd Vaindloo saare taastuvenergialahendustega.

Märkimisväärselt vähendati ka teatrite ja etendusasutuste kulusid valgustusele. Samuti toetati näiteks Võrtsjärve ja mere seiret, kliimaatlase koostamist, geotermaalenergia katsejaamade arendamist, üleujutusriski vähendavaid ehitustöid Paides, Sindis, Pärnus, Haapsalus, Keilas, Kuressaares ja Hiiumaal ning kliimakoostööprojekte Ukrainas ja arenguriikides.

CO2 ühikute müügist saadav tulu tuleb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist (ETS). Selle põhimõte on, et ettevõtted, mis paiskavad õhku kasvuhoonegaase, peavad selle eest maksma. Nii suunatakse ettevõtteid investeerima puhtamatesse tehnoloogiatesse ja väiksema heitega tootmisse.

Osa müüdud CO2 ühikutest saadud tulust laekub Eestile, kes kasutab seda seaduse järgi kliima- ja energiaprojektide rahastamiseks.

Eestis hõlmab süsteem praegu 37 suuremat tööstus- ja energiatootmisettevõtet ning ühte lennundusettevõtet. Alates 2024. aastast kuulub süsteemi ka meretransport ning 2026. aasta keskpaiga seisuga osaleb selles 16 Eesti laevandusettevõtjat kokku 53 laevaga. 

Toimetaja: Valner Väino

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