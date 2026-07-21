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Luminori ja OTB tehingu hind on umbes 1,8 miljardit eurot

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbijapangandusega ja nad ei finantseeri Vene ettevõtteid.

OTP Pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljastpoolt. Praegu tegutseb ettevõte 11 riigis ning eelmise aasta puhaskasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. 

OTP grupi laienemine ei ole panga sõnul niivõrd geograafiline kui rohkem strateegiline. 

"Baltikum on väga arenenud ja samas väga kiiresti kasvav piirkond. Meile meeldib, et see asub euroalal. Me soovime suurendada euroala tegevusi ja Luminor aitab sellega palju kaasa. Samuti on Baltikumi riigid kogu Euroopale eeskujuks finantsinnovatsiooni ja digitaliseerimise osas. Ja just selles peitub panganduse tulevik," ütles OTP panga kommunikatsioonijuht Bence Gaspar.

Ekspertide sõnul on tegemist märgilise tehinguga, sest üle pika aja on Baltimaade turule sisenemas strateegiline investor, kes on varasematel välisturgudele laienemistel seadnud eesmärgiks tõusta turuliidriks või vähemalt jõuda sellele väga lähedale. 

"Turgudel, kus nad kohe ei ole seda saavutanud, on nad teinud täiendavaid omandamisi. Nüüd on huvitav vaadata, kas OTP on kõikidel Balti turgudel selle saavutatava turuosaga rahul või võiks nad teha täiendavaid omandamisi. Siis ka panga positsioon kõigi klientide jaoks muutub natuke," rääkis Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

Priisalmi sõnul on tehingu hind umbes 1,8 miljardit eurot. Kuigi ostutingimustes on kokku lepitud, teeb lõpliku otsuse siiski Euroopa Keskpank.

Eesti pangaklientidele on tehing kasulik.

"Kindlasti on OTP panga sisenemine siia turule positiivne ja konkurentsi kasvatav. Ma arvan, et peamine eelis klientide jaoks on see, et Luminor pangal saab olema omanik, mis tegutseb üle Ida-Euroopa väga paljudel turgudel ja pangakliendid saavad nüüd tuge ka teistel Ida-Euroopa turgudel, juhul kui nad nendel turgudel opereerivad. Seda võimekust täna ühelgi teisel kohalikul pangal pakkuda ei ole," sõnas Priisalm.

OTP-d saadab aga küsimus nende jätkuvast tegutsemisest Venemaal – pank kinnitab, et keskendub seal peamiselt eraisikute väikelaenudele, ei rahasta ettevõtteid ning järgib kõiki kehtivaid sanktsioone. 

"OTP Pank Venemaal on väga väike pank – selle turuosa on 0,3–0,4 protsenti, olenevalt sellest, milliseid näitajaid kasutada. Meie sealne äri keskendub väiksema krediidivõimega klientide tarbijalaenudele, mis pole nii tundlik tegevus. Need ei ole ärikliendid ja mida iganes me ka ei teeks, meie esimene ja kõige olulisem eesmärk on olla vastavuses sanktsioonidega," sõnas OTP panga kommunikatsioonijuht Bence Gaspar.

Finantsinspektsiooni endise pikaaegse juhi Kilvar Kessleri sõnul ei tasu Vene osalust tähtsustada, kuna Euroopa panke, mis sinna alles jäänud, on teisigi. 

"Ma kuidagi seda väga eriliselt esile ei tõstaks. Praeguses aegruumis ta natukene sellist teatud konteksti või maitset omab, aga kas see nüüd kuidagi peaks välistama OTP Luminori omanikuna – mina ütleksin, et võib-olla seda tuleb vaadata detailides, et mida see Venemaa äri täpselt ka endast kujutab ja kas see võib kuidagi mõjutada negatiivselt OTP Luminori omanikuna," lausus Kessler.

Luminori kliendid lähiajal mingeid muutusi ootama ei pea, ka tehingu lõpetamine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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