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Venemaa naftatööstust tabas 20 aasta suurima langus

Välismaa
Ukraina rünnaku alla sattunud Omski naftatöötlemistehas.
Ukraina rünnaku alla sattunud Omski naftatöötlemistehas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Venemaal jätkub Ukraina õhurünnakute tagajärjel naftasaaduste tootmise langus, juunis kahanes tootmine maiga võrreldes 12 protsenti ning oli 21,7 protsenti väiksem kui aasta varem, selgub Venemaa statistkaaegentuuri Rosstati tööstustoodangu raportist.

Aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes ulatus naftatoodete toodangu langus 7,7 protsendini, teatas Vene sõltumatu väljaanne The Moscow Times ning lisas, et praegune naftatoodete tootmise langus on Rosstati andmetel kõige ulatuslikum vähemalt 2006. aastast alates.

Aprillis oli koksi ja naftatoodete tootmine mullusest 9,2 protsenti ning mais 13,5 protsenti väiksem.

Tootmise järsk langus on põhjustanud tanklates kütusepuuduse ja hinnatõusu. Eelmise nädala jooksul (14.–20. juulini) kallines bensiin 1,7 protsenti ja diislikütus 1,9 protsenti, teatas Rosstat. Aasta algusest on nende hinnad tõusnud vastavalt 18,3 ja 20,2 protsenti.

Toodangu puudujääk on sundinud Venemaad alustama bensiini ja diislikütuse importi ning laiendama imporditavale kütusele maksusoodustusi. Asepeaminister Aleksandr Novak räägib kütuseturu "osalisest stabiliseerumisest", kuid isegi sõjaväelastele on hakatud lahingutehnika tankimist piirama, kommenteeris The Moscow Times.

Leht meenutas, et Ukraina droonirünnakud Venemaa naftataristule hoogustusid märtsi lõpus ning on viinud rivist välja kuni 40 protsenti diislikütuse tootmise võimsusest.

Analüütikakeskuse NEST juhtiv ekspert Sergei Aleksašenko hindas kasutusest välja langenud naftatöötlemisvõimsusi Venemaa naftatöötlemistehaste naftatoodete börsimüügi andmete põhjal ja nende kohaselt moodustas juunis müük mullusest 50–70 protsenti, mis tähendab, et kadunud võimsus võib ulatuda ligikaudu 35 protsendini. Näiteks 15 korda rünnakute sihtmärgiks olnud Rjazani naftatöötlemistehas ei ole alates mai keskpaigast börsikaubanduses osalenud, Moskva naftatöötlemistehas müüb aga ligikaudu poole vähem kui aasta tagasi.

Ukraina droonirünnakud jätkusid ka juulis ning muu hulgas sai kahjustada Venemaa suurim, Omski naftatöötlemistehas. Viimastel kuudel kahjustada saanud naftatöötlemistehaste võimsusest on suudetud taastada vaid ligikaudu pool. Analüüsifirma Kpleri hinnangul langes Venemaa naftatöötlemistehaste töötlemismaht juuli keskpaigaks 21 aasta madalaimale tasemele. Kpleri arvutuste kohaselt on aasta jooksul rünnakute sihtmärgiks langenud kokku 58 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsustest ning juuli keskpaiga seisuga seisid endiselt 20–27 protsenti neist jõude.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times

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