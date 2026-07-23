Reklaamitegijad Rannarootsi postitust süngetes toonides ei näe

Rannarootsi lihatööstus sattus avaliku kriitika alla pärast sotsiaalmeedias avaldatud reklaampostitust. Teiste reklaamiagentuuride juhid leiavad, et sellesse ei peaks nii tõsiselt suhtuma.

Loovagentuuri Salama kaasasutaja ja loovjuht Madis Otsa sõnul pole ootamatu, et Rannarootsi Lihatööstuse reklaampostitust saaks tõlgendada vaenu õhutavana. Samas kui võtta aluseks Venemaa ja Ukraina vaheline sõda, siis eeskätt õhutab vaenu sõja algataja ehk Venemaa, ütles Ots.

"Ma ütleksin, et Rannarootsi reklaam oli lihtsakoelisem kui see, mis ta oleks võinud olla," nentis ta. Puudu jäi Otsa sõnul peensusest.

"Kui nad soovisid olla tõesti teravad ja otsekohesed ning näidata oma seisukohta, siis tõsi, sõja endaga võrreldes ei saa ükski reklaam olla liiga jõuline, aga seda saanuks teha ka kutsumata kõiki venelasi sibulateks. See on iga ettevõtte ja brändi otsus, mis mille üles kaalub," selgitas Ots.

Rannarootsi lihatööstuse tiim otsustas, et ei võta reklaami maha. Ots sõnas, et kui see ka maha võtta, ei unusta keegi seda ära. "Selles suhtes ma ausalt öeldes vahet ei näe," nentis ta.

Lisaks ei muudaks reklaami mahavõtmine asjaolu, et sellised reaktsioonid inimestes tekkisid. Ots ütles, et selle reklaami puhul on märkimisväärne, et Eesti ettevõtted ei võta ühiskondlikel ega poliitilistel teemadel kuigi sageli seisukohti.

Ots ütles, et reklaamiga pole soovitud oma seisukohti sõja osas varjata. Märkimisväärne on see, et tavaliselt ei võta ettevõtted ega brändid ühiskondlikel ega poliitilistel teemadel seisukohti.

Ühe näitena tõi Ots välja 2018. aasta juhtumi, mil NFL-i mängujuht Colin Kaepernick protestis USA riigihümni ajal rassismi ja politseivägivalla vastu. Hiljem sai temast spordibrändi Nike'i reklaamikampaania keskne nägu. Oli neid, kes toetasid reklaamikampaaniat, aga ka neid, kes protesti väljendamiseks põletasid oma Nike'i tosse.

Teine näide on äsja lõppenud jalgpalli MM-i valguses ja samuti Venamaaga seoses – eelmise MM-i ajal tegi õllebränd Brew Dog kampaania sõnumiga "First Russia, then Qatar. Can't wait for North Korea. Brew Dog – proud antisponsor of the World Cup."

"Mina seda nii mustades toonides ei näe ja Eesti elu selle võrra seisma ei jää," rääkis reklaamiagentuuri Tabasco juht Indrek Viiderfeld Rannarootsi lihatööstuse reklaamist. Viiderfeldi ettevõte teeb reklaame ka Pakendikeskusele.

Ta nentis, et Pakendikeskusele poleks tema sellist reklaami teinud. Viiderfeld ütles, et nende ettevõttel pole tavaks seisukohti võtta ning tõsiseid teemasid välditakse. Inimestel soovitab ta samuti asju mitte nii tõsiselt võtta.