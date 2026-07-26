Narva volikogu umbusaldas Stalnuhhinit, uus esimees Vaarmann

Narva linnavolikogu umbusaldas pühapäeval volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. 16 saadikut oli Stalnuhhini tagandamise poolt, 14 oli vastu. Erapooletuid ei olnud. 16 poolthäälega valiti uueks esimeheks Urbo Vaarmann.

Stalnuhhinit umbusaldades ütles saadik Jaan Toots, et volikogu usaldamatuse põhjuseks on Stalnuhhini-poolne volikogu töö süstemaatiline segamine koosolekuid kokkukutsudes ja siis tühistades. "Tuleb taastada volikogu töö," ütles Toots.

Uueks volikogu esimeheks esitati Urbo Vaarmann, kelle üle toimus kella veerand ühe paiku volikogus salajane hääletus. 16 poolthäälega valiti ta uueks esimeheks.

Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale, kellele pandi süüks, et pole aidanud kaasa konstruktiivse koostöö tekkimisele. Tema tagandamise poolt oli 16 volikogu liiget, 14 oli vastu.

Keskerakonna ja Plaan B sõnul oli endisel volikogu esimehel Mihhail Stalnuhhinil õnnestunud istungeid edasi lükata ja umbusaldushääletustega venitada lausa 130 päeva.

Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead.

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