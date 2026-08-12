Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 12. augustil kell :

- Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile;

- Zelenski: Vene dokumendid kinnitavad ettevalmistusi mobilisatsiooniks;

- Meedia: Tobolski naftakeemiakompleks suleti pärast droonirünnakut;

- Ukraina ei avalda enam Venemaa rünnakutes hävitatud rakettide arvu;

- Zelenski: Venemaa kasutas seitsme hukkunuga rünnakus Põhja-Korea rakette;

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva suure õhurünnaku Venemaa Novorossiiski sadamalinnale ning okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide pihta.

Sõltumatute seirekanalite andmetel kuulsid Novorossiiski elanikud korduvalt plahvatusi, kui Vene õhutõrje üritas käimasolevat droonirünnakut tõrjuda, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

Vene riigimeedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis kuut elumaja, üht ärihoonet ja ehitusobjekti, põhjustades kannatanuid. Kannatanute arv ja vigastuste raskusaste ei olnud esialgu teada. Venemaa väidab enamasti droonirünnakute korral, et kahju tekitasid droonirusud, mitte otsesed droonitabamused, andes mõista, justkui suudaks õhutõrje kõiki Ukraina droone tabada.

Идёт массированная атака на Черноморское побережье!



⚫️ В Новороссийске Уже несколько часов гремят взрывы. Дорога в сторону Геленджика перекрыта



⚫️ В Геленджике звучит сирена и объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

⚫️ Много беспилотников атакуют Крым. pic.twitter.com/RDVYOibfbM — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 11, 2026

Öö edenedes teatasid pealtnägijad linnas jätkuvalt plahvatustest. Ühismeediakanali Exilenova+ andmetel tabas üks rünnak ka viljaelevaatorit ja põllumajandussaaduste veokompleksi, mida kasutatakse kaupade transportimiseks sadamatesse ja sealt välja.

Novorossiisk on Venemaa jaoks oluline kaubasadam, aga seal on ka Vene Musta mere laevastiku baas. Venemaa on pärast Ukraina korduvaid rünnakuid Vene sõjalaevade ja mereväetaristu vastu Krimmis viinud suure osa oma laevastikust okupeeritud Krimmist Novorossiiskisse.

Plahvatustest teatati ka kogu okupeeritud Krimmis. Sevastoopoli lähistel Balaklava soojuselektrijaama piirkonnas kuuldi seirekanali Krõmski Veter (e.k. Krimmi tuul) andmetel mitut plahvatust. Kanal tugines kohalike elanike teadetele.

⚡️ Ukrainian FP-1/2 kamikaze drones are reportedly active over Crimea tonight, with multiple explosions heard in Sevastopol.



The reported drone attack is still ongoing. pic.twitter.com/0XvL8YCGHg — Mr. Guardian (@MrGGuardian) August 12, 2026

Lähedal asuvas Bahtšõssarais ütles üks Krimmi tuule tsiteeritud elanik, et alates südaööst on olnud mitu plahvatust, kuulda on olnud kuulipildujatuld ja pea kohal on lennanud droonid.

Krimmi idaosas teatati ulatuslikust droonirünnakust ka Krimmi silla lähedal. Sild ühendab okupeeritud poolsaart Venemaa Krasnodari kraiga.

The Kyiv Independent tunnistas, et ei suuda teateid iseseisvalt kinnitada.

Ukraina võimud ei ole teatatud rünnakuid seni kommenteerinud.

Zelenski: Vene dokumendid kinnitavad ettevalmistusi mobilisatsiooniks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et on saanud kinnituse Venemaa ettevalmistuste kohta mobilisatsiooniks sel sügisel pärast septembris toimuvaid riigiduuma valimisi.

Ta rõhutas, et Ukraina valmistub aktiivseteks vastusammudeks.

"Kaitseministeeriumi luureosakonnast, Oleh Ivaštšenkolt, tuli raport Venemaa mobilisatsiooniks valmistumise kohta. Seda kõike kinnitavad Venemaa sisedokumendid,nad valmistavad seda ette sügiseks, kohe pärast simuleeritud parlamendivalimisi," ütles Zelenski.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini plaan pole eriti keeruline, märkis Zelenski. "Ta tahab luua mulje, et venelased toetavad sõda, lõppude lõpuks on kõik praegu riigis lubatud parteid ühel või teisel moel rahu vastu", rääkis ta.

"Ja siis, pärast niinimetatud valimisi, plaanib ta aasta lõpuks täiendavalt mitmesaja tuhande venelase kiiret mobiliseerimist ja sama palju järgmisel aastal," ütles Zelenski videopöördumises.

Tema sõnul on selline mobilisatsioon kavandatud lisaks lepinguliste sõdurite värbamisele.

President märkis, et Venemaa kaotused elavjõus on umbes 30 000 inimest kuus, kellest 60 protsenti hukkub. Seetõttu väheneb okupatsiooniarmee koguarv Ukrainas järk-järgult tänu Ukraina aktiivsetele operatsioonidele ja droonide kasutamisele.

"Putin usub nüüd, et täiendav mobilisatsioon ja vägede värbamine Põhja-Koreast võimaldab tal seda sõda pikendada ja Venemaa pealetungioperatsioone intensiivistada. Me valmistume ette omaenda aktiivseteks operatsioonideks, et muuta Venemaa jaoks selliste plaanide elluviimine võimalikult raskeks," ütles Zelenski.

"Olen seadnud vastavad ülesanded meie luure- ja Ukraina eriteenistustele," lisas ta.

Zelenski nimetas Jabloko partei eemaldamist Venemaa üldvalimistelt tõendiks Putini soovimatusest lõpetada sõda Ukraina vastu.

"Ukraina kindlasti ei vaja sõda. Kui Putin tahab sõda nii väga, et ta on nüüd tegelenud järjekordse kõrgetasemelise poliitilise manipuleerimisega oma pseudovalimistel ja on nii kaasatud, et kardab näha valimisnimekirjas isegi ühte parteid, mis mainiks rahuvajadust. Kui ta eemaldas Jabloko partei, siis on tema prioriteedid täiesti selged," lausus Zelenski.

President teatas ka, et Ukraina pool edastas ameeriklastele oma ettepanekud.

"USA saab abistada meie kaitset, peamiselt õhukaitse valdkonnas, ja avaldada Venemaale survet oma plaanide muutmiseks: valmistuda sõja lõpuks, mitte seda pikendada," ütles ta.

Meedia: Tobolski naftakeemiakompleks suleti pärast droonirünnakut

Venemaal Tjumeni oblastis Tobolskis asuv ZapSibNeftehimi naftakeemiakompleks suleti pärast droonirünnakut määramata ajaks, teatas uudisteportaal Ukrinform teisipäeval viitega Reutersile, mis omakorda viitas kolmele tööstusallikale.

Allikate sõnul suleti rajatis määramata ajaks, "kuni hinnatakse kahju ulatust ja tagajärgi".

Teisipäeval ei pakutud Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil (SPIMEX) müügiks ühtegi Tobolski laadimispunktist tarnitavat veeldatud gaasi kogust. Varem 2026. aastal müüdi sellest asukohast regulaarselt umbes 4000 tonni tehnilist propaani-butaani segu (LPG) päevas.

Tööstusallikate andmetel toodab ZapSibNeftekhim aastas umbes kuus miljonit tonni veeldatud gaasi, mis moodustab umbes 40 protsenti Venemaa kogu vedelgaasi (LPG) toodangust.

Turuosalised märkisid, et umbes pool tehases toodetud LPG-st tarbitakse naftakeemiatoodete toorainena Siburi integreeritud kompleksis Tobolskis.

Ukraina ründas esmaspäeval Tobolskis asuvat TobolskNeftehimi naftakeemiatehast.

Ukraina ei avalda enam Venemaa rünnakutes hävitatud rakettide arvu

Ukraina relvajõudude õhuvägi muutis oma igapäevaste aruannete formaati ja lõpetas Venemaa õhurünnakute käigus hävitatud rakettide arvu avaldamise.

Bloombergi allika sõnul muutsid õhukaitseväed aruandluse formaati turvameetmena vastuseks Venemaa rünnakutele.

Ukraina õhuvägi teatas teisipäeva hommikul, et öösel tulistati alla 98 Venemaa drooni 120st, kuid ei esitanud andmeid õhutõrje pool hävitatud rakettide kohta.

Sõjatehnoloogia ekspert ja Ukraina presidendi nõunik Serhii (Flash) Beskrestnov märkis, et otsus mitte avaldada teavet rakettide arvu kohta tekitab segaseid tundeid.

"Ma ei tea veel, kas see uudis on tõsi või mitte. Aga see meenutab mulle ideed valuutakursside eemaldamisest valuutavahetuspunktidest," ütles ta.

Ühelt poolt on tema sõnul inimestel seda infot vaja, kuid teisalt aitab see vaenlasel mõista Ukraina õhutõrjeolukorda.

"See info aitab vaenlase robotitel genereerida desinformatsiooni. Teisest küljest teab vaenlane juba, mis lendas ja kuhu tabas. Avalik suhtlus näitab kogu maailmale meie probleeme. Ja see näitab avalikkusele, et see pole Ukraina relvajõudude süü, vaid lihtsalt ressursside puudus," märkis ta.

5. augusti öösel Venemaa viimase ulatusliku rünnaku ajal ei suutnud Ukraina alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oli see tingitud partnerite, eriti Ameerika Ühendriikide, raketitõrjesüsteemide pakkumise järsust vähenemisest.

Zelenski kutsus Ukraina liitlasi üles kehtestama Venemaa vastu täiendavaid sanktsioone, väites, et märkimisväärne osa komponentidest, mida Moskva ballistiliste rakettide tootmiseks välismaalt hangib, ei kuulu sanktsioonide alla.

Zelenski teatas seejärel, et Ukraina ja Ameerika Ühendriigid on kokku leppinud igakuistes Patriot-rakettide tarnimises. Ta ütles aga, et need tarned on ebapiisavad ja selle aasta maht on väiksem kui varem.

Ta rõhutas ka, et Ukraina üritab praegu pidada nende rakettide tarnete osas läbirääkimisi Euroopaga, täpsemalt Poola ja Saksamaaga, kellel on vajalikud raketid, aga ka Skandinaavia riikidega.

Zelenski: Venemaa kasutas seitsme hukkunuga rünnakus Põhja-Korea rakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et Venemaa kasutas öises rünnakus Kagu-Ukrainas asuva Zaporižžja linna vastu Põhja-Korea rakette.

Rünnakus hukkus seitse ja sai haavata 24 inimest.

"Linnale anti löök Põhja-Korea ballistiliste rakettide, Tsirkonide ja liugpommidega," ütles ta viitega Venemaa hüperhelikiirusega tiibraketisüsteemile Tsirkon.

Venemaa on oma neli ja pool aastat kestnud sissetungi vältel toetuse saamiseks pöördunud Põhja-Korea poole.

Sõja varasemas faasis saatis Pyongyang tuhandeid sõdureid Venemaale appi tõrjuma Ukraina vasturünnakut riigi lääneosas asuvas Kurski oblastis.

Lääneriikide, Ukraina ja Lõuna-Korea luure on juba pikka aega süüdistanud Põhja-Koread Venemaale relvade tarnimises.

Kohalike võimude teatel sai Venemaa viimases öises rünnakus kõige rängemalt kannatada riigi kaguosas asuv Zaporižžja linn, kus hukkus seitse ja sai haavata 24 inimest.

Kõik seitse hukkunut olid Zaporižstali terasetehase töötajad.

"Ballistiline rakett tabas töötajaid teel varjendisse kohe pärast õhuhäire väljakuulutamist," teatas tehas oma avalduses, lisades, et "veel 21 meie kolleegi sai haavata".

Kolm inimest hukkus Venemaa drooni- ja raketirünnakus naabruses asuvale Dnipropetrovski oblastile, teatas kohalik sõjaväeadministratsioon.

Pealinnas Kiievis sai Zelenski sõnul tabamuse nakkushaigla, samal ajal kui rünnakud rindejoonel asuvatele Hersoni ja Harkivi linnadele põhjustasid elektrikatkestusi.

Kiievis sai tabamuse ka lastehaigla, teatas tervishoiuministeerium, postitades fotosid purunenud akendest ja sisehoovis olevast prahist.

"Lapsed ja meditsiinipersonal viga ei saanud, kuna nad viibisid rünnaku ajal varjendis," teatas ministeerium.

Vene kaitseministeerium väitis, et nende väed andsid täppislööle maapealsete relvadega, tabades sõjatööstusettevõtteid ning transpordi- ja logistikakeskusi Kiievi ja Zaporižžja linnades.

Hiljem teisipäeval ründas Venemaa Ukraina kirdeosas asuvat Sumõ oblastit nelja liugpommiga, tappes mehe, kes sõitis mööda ühest rünnaku alla sattunud piirkonnast, teatas kuberner Oleh Hrõhorov Telegramis.

Veel kaks inimest hukkusid päevase rünnaku ajal Odessa sadamapiirkonnas, teatasid kohalikud võimud.

Venemaa teatas samal ajal, et Ukrainaga piirnevas Belgorodi oblastis hukkus droonirünnakus tsiviilisik.

Zelenski on viimasel ajal uuendanud oma hoiatusi Moskva ja Pyongyangi süvenevate sõjaliste sidemete osas, kutsudes samal ajal läänt üles tarnima rohkem õhutõrjesüsteeme.

Esmaspäeval ütles ta, et Venemaa on saanud Põhja-Korealt täiendavaid ballistilisi rakette.

Nädalavahetusel teatas ta kokkuleppest paigutada Venemaa territooriumile 30 000 kuni 50 000 põhjakorealast.

Kiiev ei ole selgitanud, kuidas ta need arvud sai, ega esitanud vägede paigutamise ajakava.

Kuid Zelenski kutsub Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna liitlasi üles tarnima Kiievile õhutõrjesüsteeme, et seista vastu Pyongyangi võimekusele.

Soul teatas, et jälgib olukorda "tähelepanelikult".

"Sõjaline koostöö Põhja-Korea ja Venemaa vahel on küsimus, mis mõjutab otseselt meie julgeolekut ning kujutab endast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumist," ütles Lõuna-Korea välisministeeriumi pressiesindaja AFP-le.

Korea Riikliku Ühendamise Instituudi vanemteadur Hong Min ütles, et "Põhja-Korea täiendavate vägede saatmise väljavaade on väga usutav, arvestades Venemaa kasvavat vajadust inimjõu järele sõja venides".

Venemaa ja Põhja-Korea allkirjastasid 2024. aastal vastastikuse kaitse pakti, enne kui Pyongyang saatis vägesid appi tõrjuma Ukraina vägesid Venemaa Kurski oblastist.

Viimastel nädalatel on Venemaa oluliselt hoogustanud rünnakuid ballistiliste rakettidega – kiire ja võimsa relvaga, mida on raske kinni püüda.

Neis rünnakutes on Kiievis hukkunud kümneid inimesi.

Vaid kõige kaasaegsemad õhutõrjesüsteemid, nagu USA-s toodetud süsteem Patriot, on võimelised neid alla tulistama.

Ukraina on teatanud teravast puudusest Patriot-süsteemide püüdurrakettidest alates veebruaris alanud USA-Iisraeli sõjast Iraani vastu.

Kiiev on ka ise hoogustanud kaugmaa droonirünnakuid Venemaa vastu, tabades vasturünnakutes naftataristu ja e-kaubanduse ladusid. Kiievi sõnul on need rünnakud õigustatud ning nende eesmärk on kahjustada Moskva logistikat ja tuluallikaid.

ÜRO andmetel on viimane eskalatsioonispiraal tõstnud tsiviilohvrite arvu Ukrainas kõrgeimale tasemele alates sõja esimestest kuudest 2022. aastal.