Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 11. augustil kell 5.45:

- Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis;

- Venemaa õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt viis inimest;

- Zelenski sõnul on Siber nüüd Ukraina kauglöökide haardeulatuses;

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis

Voroneži oblastis süttis ööl vastu teisipäeva Ukraina korraldatud droonirünnaku tagajärjel Venemaa suurima internetikaubanduse ettevõtte Wildberries järjekordne ladu.

Voroneži oblastis Novaja Ussmani külas läks pärast piirkonnas toimunud Ukraina rünnakutega kaasnenud plahvatuste seeriat põlema Wildberriese logistikakeskus, vahendas väljaanne The Kyiv Independent ühismeediakanalit Supernova Plus.

Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gussev oli piirkonnas eelnevalt droonirünnakute ohu tõttu välja kuulutanud õhuhäire.

Rünnakut kinnitas ka Wildberries ise, teatades töötajate evakueerimisest. "Ettevõtte logistikakeskused Voroneži oblastis evakueeriti vastavalt ohutusnõuetele," seisis sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram avaldatud teadaandes.

Viimastel nädalatel on Ukraina süstemaatiliselt rünnanud Wildberriese ladusid Venemaal. Nii sattus 7. augustil Ukraina rünnaku alla Wildberriese logistikakeskus Jekaterinburgis, 5. augusti öösel süttis sama ettevõtte ladu Tuula oblastis.

Wildberries pakub oma veebilehel müügiks mitmesugust sõjalist varustust, sealhulgas droonide komponente ja kuuliveste.

Ettevõtte pangandusharu suhtes kehtestas Euroopa Liit juulis sanktsioonid, kuna see panustab Venemaa riigieelarvesse. Wildberries mängib olulist rolli ka Venemaa tarbijamajanduses.

Venemaa rikkaim naine ja suurima Vene veebikaubamaja Wildberries kaasasutaja Tatjana Kim seisab silmitsi oma äriajaloo tõsiseima kriisiga, kirjutas päev varem ajaleht New York Times.

Väljaanne meenutas, et alates juuli keskpaigast on Ukraina hävitanud või kahjustanud üle 20 ettevõtte suure laokompleksi, mille tagajärjel ei ole ära põlenud mitte ainult hooned, vaid ka sadade tuhandete jaemüüjate kaubad miljardite dollarite väärtuses.

Venemaa õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt viis inimest

Venemaa ööl vastu teisipäeva Ukrainale korraldatud õhurünnakus hukkus vähemalt viis inimest ja veel kümned said vigastada, teatasid meediakanalid The Kyiv Independent ja AFP.

Plahvatused kõmatasid veidi pärast keskööd muu hulgas pealinnas Kiievis ja Zaporižžja linnas.

Ukraina õhuvägi hoiatas, et Venemaa ballistilised raketid on suunatud Kiievi, Zaporižžja, Sumõ, Harkivi ja Tšernihivi pihta.

"Ukraina kaguosas asuvas Zaporižžjas hukkus viis ja sai haavata 20 inimest," teatasid varahommikul kohalikud võimuesindajad.

Zaporižžja oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov kinnitas, et Vene väed ründasid piirkonnakeskust ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega. Ametniku sõnul said rünnakus kahjustada elamud ja muud hooned ning tekkisid tulekahjud ja elektrikatkestused.

"Viis inimest hukkus ja veel 20 sai haavata. Kahjuks jätkab ohvrite arv pärast vaenlase rünnakut kasvamist," sõnas Fedorov.

Plahvatused kärgatasid samal ajal ka pealinnas Kiievis. Enne plahvatusi olid pealinnas kõlanud õhuhäiresireenid ja võimud hoiatasid mitme läheneva raketi eest.

"Kiiev on ballistiliste rakettide rünnaku all," teatas linnapea Vitali Klõtško pärast keskööd sotsiaalmeedias.

Klõtško ütles koheselt täpsemaid üksikasju avaldamata, et päästeteenistused on saadetud muu hulgas Ševtšenkivskõi rajooni. Viimastel andmetel sai Kiievis haavata vähemalt üks inimene.

Venemaa on viimastel nädalatel intensiivistanud oma rünnakuid ballistiliste rakettidega, mida on võimelised tõrjuma vaid väga üksikud õhutõrjesüsteemid, mille hulgas USA õhutõrjepatareid Patriot. Selle püüdurrakettide PAC-3 puudus on aga süvenenud alates veebruarist, kui algas USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu.

Samal ajal on Ukraina suurendanud oma rünnakuid piirist kaugel asuvate Venemaa sihtmärkide vastu.

Zelenski sõnul on Siber nüüd Ukraina kauglöökide haardeulatuses

Ukraina jätkab kaugmaarünnakute andmist Venemaa sihtmärkide pihta, et näidata Venemaale ja selle kodanikele sõja lõpetamise vajalikkust, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäeva õhtul oma tavapärases telepöördumises.

"Tänane päev tähistab veel üht meie Ukraina kaitseväe saavutust. Tabati järjekordset Venemaa naftatöötlemistööstuse objekti ja vahemaa oli märkimisväärne ehk üle 2500 kilomeetri. See paikneb Siberis asuvas Tobolskis. Nüüd on ka see piirkond meie täppislöökide haardeulatuses. See on meie Ukraina sõdurite väga oluline saavutus. Tänan kõiki nende täpsuse ja pühendumuse eest. Tuleb veelgi Ukraina täppislööke, et näidata Venemaale ja Vene rahvale, et rahu on vajalik," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea andmetel näitavad Venemaa siseküsitluste andmed, et sõja lõppu soovivate inimeste arv on seal kasvamas.

Zelenski rõhutas, et rahuvajadus tuleb muuta veelgi tuntavamaks.

"Et [Vene režiimi juht Vladimir] Putin ja tema valitsus, tema FSB agendid ja kõik teised agressorriigis mõistaksid ühemõtteliselt, et rahule ei ole alternatiivi," seletas riigipea.

Ukraina kaitseväe üksused andsid esmaspäeval muu hulgas õhulöögi naftakeemiakompleksile Tobolskneftehim, mis paikneb Venemaal Tjumeni oblastis asuvas Tobolskis.

Vene kaitseministeerium väitis, et Venemaa õhukaitse tulistas ööl vastu esmaspäeva alla 1134 Ukraina drooni.

"Õhukaitse vahenditega tulistati alla 11 juhitavat lennukipommi ja 1134 mehitamata lennuaparaati," seisis ministeeriumi teadaandes.

Rohkem kui neli aastat pärast Venemaa laiaulatusliku pealetungi algust Ukraina vastu on diplomaatia seiskunud ning kaks riiki on hoogustanud kaugmaalööke, mis on toonud kaasa tsiviilohvrite arvu kasvu.

Vene kaitseministeeriumi andmetel olid Ukraina õhurünnakud suunatud ligikaudu 15 Venemaa piirkonna ja annekteeritud Krimmi vastu.

Kesk-Venemaal asuvas Tatarstanis toimusid piirkondlike võimude avalduse kohaselt ulatuslikud õhulöögid suunatud tööstuslinna Nižnekamski pihta, mis asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.