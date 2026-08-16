Galerii: Reformierakonna Tallinna piirkond valib uue esimehe

Pühapäeval toimub Tallinna loomaaias Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu, kus kinnitatakse piirkonna sisevalimiste tulemused ning senine piirkonna esimees Maris Lauri annab juhtimisvastutuse üle uuele esimehele.

Üldkogu avas kell 11.30 peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kes rääkis Eesti sise- ja välispoliitilisest olukorrast.

Seejärel toimub poliitikatund, kus osalevad riigikogu liige ning Reformierakonna Tallinna piirkonna senine esimees Maris Lauri; Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ning uue piirkonna esimehe kandidaat Henri Arras; riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Arutelu keskendub Tallinna poliitilisele olukorrale, presidendivalimistele, riigikogu valimistele ning erakonna edasistele plaanidele Tallinnas.