Esimesed Rootsi vangid jõudsid Eestisse

Vanglateenistusest ei soovitud kella 13 paiku Rootsi vangide saabumist kinnitada ega nende arvu öelda ning soovitati oodata ära pressiteade. Samas mitmed allikad kinnitasid ERR-ile, et vangid saabusid lennukiga pärast kella 12 ja on teel Tartusse. ERR-i andmetel oli neid alla kümne.

Kokku peaks aasta jooksul Tartusse jõudma 600 Rootsi kinnipeetavat, neist selle aasta jooksul 200. Kulud maksab kinni Rootsi riik, makstes Eestile olenevalt vangide hulgast 31 kuni 61 miljonit eurot aastas.

Rootsi kinnipeetavad kannavad karistust Tartu vangla kinnisel territooriumil ja linnaluba neile ei anta. Enne vabanemist viiakse nad Rootsi tagasi. Kokkuleppe kohaselt toimib rendivangla Tartu vangla kodukorra järgi, kuid Rootsi kinnipeetavad kannavad Tartu vanglas Rootsi vanglavormi ning neile tagatakse ligipääs Rootsi infokanalitele.

Lisaks tagatakse neile kambris televiisor ning elektri kasutamine ka öisel ajal. Tartu vangla jääb tubakavabaks: sigaretid ja muud tubakatooted on keelatud, kuid Rootsi kinnipeetavatele võimaldatakse vangla e-poest tubakavabasid nikotiinipatju ja nikotiiniplaastreid.