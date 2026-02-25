Islandi peaminister lubas juba lähikuudel EL-i referendumit

Island korraldab juba lähikuudel rahvahääletuse selle üle, kas alustada uuesti läbirääkimisi Euroopa Liiduga ühinemiseks, ütles peaminister Kristrun Frostadottir kolmapäeval.

"Järgmiste kuude jooksul töötame selle nimel, et valmistuda referendumiks, rahvahääletuseks Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste võimaliku taasavamise üle," ütles Frostadottir Poolas pärast kohtumist selle peaministri Donald Tuskiga antud pressikonverentsil.

Island loobus 2013. aastal, pärast neli aastat peetud läbirääkimisi EL-i liikmesuse üle nende jätkamisest, kuid küsitlused on näidanud, et elukalliduse tõus ja Ukrainas jätkuv sõda on saareriigi elanike huvi blokiga liitumise vastu uuesti suurendanud.

USA presidendi Donald Trumpi korduvad ähvardused annekteerida Islandi ja Ameerika Ühendriikide vahel asuv Gröönimaa on muutnud EL-i liikmesuse küsimuse Islandi jaoks veelgi pakilisemaks, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Islandi vasaktsentristlik valitsus, mis tuli võimule pärast 2024. aasta ennetähtaegseid valimisi, oli lubanud korraldada hiljemalt järgmisel aastal referendumi EL-iga läbirääkimiste taasalustamise kohta.

Frostadottir ütles, et läbirääkimiste taasavamine tähendab Islandile "võimaluse avamist" ja riigi parema integratsiooni taotlemist Euroopas.

Island on juba osa EL-i ühtsest turust, Schengeni ühtsest viisaruumist ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonist.

Island on ka NATO liige.