Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja

Kris Kärner
Kris Kärner Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Isamaa Tartu linnavolikogu fraktsioon teatas, et otsustas arvata enda ridadest välja Kris Kärneri.

Fraktsiooni esimees ja Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et Kärneri väljaütlemised näitavad mõistmatust selle osas, mis on poliitikule ja laiemalt avaliku elu tegelasele kohane.

"Kahjuks ei jäta tema käitumine muud võimalust, kui langetasime fraktsiooni liikmetega otsuse ta enda hulgast välja arvata. Ma loodan, et ta saab ise varem või hiljem aru, et sõnadel on tagajärjed, aga meie koostöö on selle otsusega lõppenud," ütles Kokk.

Kärner avaldas hiljuti sotsiaalmeedias vastuolulise sõnavõtu, kirjutas Delfi. TikTokis levib video, milles Kärner räägib, et tema hüpoteetiline laps on holokaustist ilma jäänud.

Kärner kuulus kuni mullu septembrini Isamaa erakonda, kuid lahkus erakonnast peale seda, kui oli teinud üleskutseid poliitilisele vägivallale. Kärner oli erakonda astunud sama aasta veebruaris, kuid paistis oma sotsiaalmeediapostitustes silma viha õhutamisega, kirjutades muu hulgas, et sotsid tuleb seina äärde panna ja pumppüssiga maha lasta, kirjutas Tartu Postimees.

Kärner kandideeris siiski oktoobris kohalikel omavalitsuste valimistel Isamaa nimekirjas ning sai Tartu linnas paremuselt neljanda tulemuse ehk 1597 häält ning pääses volikokku.

Detsembris liitus Kärner linnavolikogus Isamaa fraktsiooniga. Fraktsioonist jäi välja Tõnis Lukas, kes keeldus Kärneriga samas liidus olema.

Toimetaja: Marko Tooming

