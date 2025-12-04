Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse

Neljapäeval kinnitas Isamaa Tartus 15-liikmelise fraktsiooni. Nimekirjast jäi välja aga Tõnis Lukas, kes keeldus Kris Kärneriga samas liidus olema.

Sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein küsis 4. detsembril Tartu linnavolikogu istungil volikogu esimehelt Tõnis Lukaselt, kas too enam ühegi erakonna fraktsiooni ei kuulu.

"Lugesin fraktsiooni liikmeid ja avastasin, et volikogu esimees ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Kas on tegemist trükiveaga või ongi see nii?" küsis Jürgenstein Lukaselt.

"Praegu on see nii ja usun, et volikogu juhtimisega saan ma ka sellises olukorras väga hästi hakkama," vastas Lukas.

Isamaa linnapeakandidaadiks olnud Tõnis Lukas on varasemalt öelnud, et ei näe võimalust, kuidas saaks kuuluda ühte fraktsiooni sotsiaalmeediakuulsuse Kris Kärneriga, kes on oma veebiülekannetes nii Lukast kui ka poliitilisi oponente halvustanud ja kasutanud nende suhtes justkui vägivallale õhutavaid väljendusi.

Kärner aga kinnitati fraktsiooni liikmeks, mistõttu Lukas liidus enam ei jätka.

"Ma ei näe, et ta peaks olema Isamaa fraktsioonis ja ma ei näe, et mina peaksin olema temaga samas fraktsioonis," ütles Lukas ERR-ile möödunud neljapäeval.

Isamaa kinnitas oma Tartu linnavolikogu koosseisu 4. detsembril, kuhu kuuluvad Kris Kärner, Sandra Laur, Lauri Kõrgvee, Joel Luhamets, Mihhail Lotman, Kaspar Kokk, Merle Jääger, Loone Ots, Allan Unt, Meelis Leidt, Ene Tannberg, Lembit Kalev, Piret Tarto, Urmo Viickberg ja Kristjan Pallav. Esimees on Kaspar Kokk ja aseesimees Lauri Kõrgvee.