Kris Kärner liitub Tartus Isamaa fraktsiooniga

Tartu linnas Isamaa nimekirjas kandideerinud, kuid enne valimisi erakonnast välja astunud striimer Kris Kärner teatas, et liitub volikogus Isamaa fraktsiooniga. Erakonnaga taasliituda ta ei plaani.

Kärner sai oktoobris toimunud KOV valimistel Tartu linnas paremuselt neljanda tulemuse ehk 1597 häält. Septembris astus ta aga erakonnast välja, kui tulid ilmsiks tema sotsiaalmeediapostitused, kus ta kutsus üles poliitilisele vägivallale. Siiski jätkas ta erakonna nimekirjas kandideerimist, kuigi piirkonna juht soovitas tal kandideerimisest loobuda. Pärast valimisi kutsus Isamaa Tartu piirkonna juhatus Kärneri tagasi fraktsiooni.

Esmaspäeval teatas Kärner sotsiaalmeedias, et liitub Isamaa fraktsiooniga.

Kärner kritiseeris sotsiaalmeediapostituses oma kriitikuid ja viisi, kuidas erakond temaga käitus.

"Minu kõige suuremad ründajad on just need samad vanad poliitilised kärsad, kes on rahva raha peal liugu lasknud mitmeid kümneid aastaid," kirjutas Kärner.

"Kelle valijate suhtes on aus see, et Isamaa võitis valimised ja esimene asi, mis tehti, oli sisuliselt minu poliitiline hukkamine esinumbri poolt?" märkis ta.

"Mind on kuid meedias veeretatud ja raputatud, justkui ma oleks mingi õhus rippuv probleem – mitte Isamaa nimekirjas Tartu neljanda tulemuse teinud kandidaat, kelle kampaania oli 100 protsenti ise üles ehitatud. See on klikimeedia viis. Aga see ei tohiks olla erakonna viis, kuidas kohelda oma nimekirjas kandideerinud mandaadiga inimest," sõnas Kärner.

Ta kinnitas, et kõigest olenemata liitub ta siiski Tartu volikogus Isamaa fraktsiooniga.

"Sest valijad andsid mulle suuruselt neljanda mandaadi Tartus ja ma pean õigeks, et tööriist, millega ma nende eest seisan, oleks nii tugev kui võimalik," põhjendas ta. "Kui Isamaa juhatus otsustab, et ma nende hulka ei kuulu, siis ei juhtu ka midagi hullu – see teeb minu tuleviku palju selgemaks ja otsused lihtsamaks. Suures pildis leian, et minu tänane ülesanne on õppida, kuidas poliitikat päriselt tehakse, ja seejärel teha kõik, et minu valija võidaks."

Kärner rõhutas, et Isamaa erakonnaga ta liitumas ei ole.

"Ma ei pea punnitama ühegi parteipileti pärast. 2025–2027 on minu jaoks aeg ehitada Tartus oma poliitilist portfelli – tegude ja sõnavõttudega nii volikogus kui avalikus ruumis," sõnas ta.

Kärner kritiseeris sotsiaalmeediapostituses ka seda, et Isamaa võitis Tartu valimised, kuid linnapea koht anti Reformierakonnale. "See ei ole see muutus, mida Isamaa valijatele lubati – eriti nooremale põlvkonnale, kes tahtis päriselt uut põlvkonda Tartu etteotsa," sõnas ta.