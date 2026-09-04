Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme

Pärnu linnavalitsus kirjutas kella 8.30 paiku, et viimastel tundidel sadanud väga suur vihmakogus on kanalisatsioonisüsteemi tugevalt koormanud ning süsteem töötab täisvõimsusel.

"Kahjuks on häiritud nii sademevee ärajuhtimine kui ka kanalisatsiooniteenus ning mitmel pool on veekogunemise tõttu sõiduteed raskesti läbitavad," märkis linn.

Linnavalitsus palub liiklejatel olla ettevaatlik ja vältida üleujutatud teelõike. Linn ja teenusepakkujad tegelevad olukorra lahendamisega.

"Olukord on tõesti keeruline," seisab linna postituses.

Ilmateenistus teatas, et reede hommikul oli Pärnus ja selle lähiümbruses mõõdetud kohati üle 80 mm vihma. Päeval jätkub tugev sadu eeskätt Edela-, Kesk- ja Ida-Eestis.