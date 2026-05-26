Rootsi langetab energiahindade tõusu tõttu ühistranspordi piletihindu

Soodustus kehtib 1. juulist kuni 31. detsembrini 2026. ja meetmed lähevad riigikassale maksma umbes 6,5 miljardit Rootsi krooni (umbes 600 miljonit eurot).

Otsus puudutab kogu Rootsit ning selle eesmärk on muuta ühistransport inimestele odavamaks ajal, mil elukallidus riigis kasvab.

Valitsus teatas, et soovib energiakriisi ajal majapidamisi toetada. Rootsi on varem langetanud ka kütuseaktsiisi ja toidukaupade käibemaksu.

"Isegi kui sõda homme lõpeb, on sellel majanduslikud tagajärjed ülejäänud aastaks," ütles peaminister Ulf Kristersson.

Rootsis toimuvad parlamendivalimised 13. septembril 2026 ja opositsioon kritiseeris seetõttu valitsuse plaani. Sotsiaaldemokraatide esindaja Tobias Baudin ütles, et valitsusel puudub selles küsimuses usaldusväärsus, kuna nende sõnul on võimuliit varem odavama ühistranspordi ettepanekud tagasi lükanud. Tema sõnul tahab valitsus valimiste tõttu ajutiselt hindu langetada.