"Pealtnägija": võltsvideote äri võtab üha pöörasemaid tuure

AI ohtudest räägitakse iga päev ning üks läbiv probleem on, et üha vähem saame omaenda silmi ja kõrvu uskuda. Näiteks levivad uued ja üpris pöörased videoreklaamid, kus kuritarvitatakse tuntud tegelaste nägu ja häält. Võltsvideote uskuja võib kaotada aga nii raha kui tervise, kinnitab selle nädala "Pealtnägijas" kajastatav juhtum.

Viimase aasta jooksul on Hiina meditsiinist lähtuva ravitseja Rene Bürklandi ja tema kolleegideni Dao keskuses jõudnud hulgaliselt libavideoid, kuidas ta justkui reklaamib revolutsioonilist ravi, mis peaks aitama diabeedi ja kõrgvererõhutõve korral, samuti näiteks impotentsi ja ajuparasiitide vastu. Kõige hullem on, et väga paljud on konksu alla neelanud.

Bürkland on Hiina meditsiini praktiseerija ja asutas sellele spetsialiseerunud Dao keskuse, kus töötab ligemale 30 inimest, kuid sellele lisaks on tal ka üldarsti paberid.

"Me ei saa ilma lääne meditsiinita, siin ei ole varianti. Siin ei ole üks või teine. Minu nägemus on see, et neid tuleb koos kasutada. Aga Hiina meditsiin ja see, kuidas mina sellest aru saan, ja võib-olla see, kuidas ma edasi räägin, see jõuab inimestele kohale ja eks petturid said ka aru, et kuulajaskond on suur," selgitas Bürkland oma tegevust.

51-aastane Bürkland on promonud veebis oma ravivõtteid, koolitusi ja tooteid ning just sealt ongi võltsingute algmaterjal pärit.

"Pealtnägija" on varemgi uurinud, kuidas rahvusvaheline petturite võrgustik kaaperdab tuntud inimeste nägusid ja nimesid, et kergeusklikele pähe määrida libaravimeid, kuid siiani oli tegemist eeskätt võltsartiklite ja -postitustega. Nüüd levivad ilmselgelt tehisaru abil loodud videod, kus lisaks nime-, näo- ja häälevargusele antakse terviselubadusi, mis on täielik bluff.

Üks jaburamaid näiteid on väidetavad ajuparasiidid, mille eest Bürkland justkui hoiatab ja mille vastu aitab libapreparaat Vermixin. Võltsvideo väidab Bürklandile viidates, et mäluprobleemid ei tulene vanusest, vaid salakavalatest mikroparasiitidest, mis igal öösel vaikselt tungivad ajju ja hävitavad mälu seestpoolt. Võltsvideo järgi olevat Bürkland näidanud võimsat kodust nippi, kuidas aju mikroparasiitidest puhastada.

"See paneb imestama, mida inimesed välja mõtlevad ja mis mulle suhu pannakse seal. Meedikuna seda kuulates see on nagu tipptase jaburuses," sõnas Bürkland.

Lisaks võltsiti ka Bürklandi sotsiaalmeedia konto, kus ta justkui rahulolevate Vermixini tarbijatega suhtleb. "Kõige tragikoomilisem võib-olla oli selline ravim, mis oli äkksurma vastu. Et võtate sisse õhtul ja kui hommikuks elus oled, siis töötas järelikult!," tõi Bürkland veel näiteid võltsingutest, mis teda ennastki naerma ajas.

Mõne jaburama või kehvema kvaliteediga klipi üle võib naerda, aga psühholoog Ülli Kukumägi sõnul on asi siiski tõsine. Videoid vaadates koostas ta terve konspekti manipulatsioonivõtetest, alates sellest, et ohjeldamatult kasutatakse pädevana tunduvaid, aga sisutühje termineid, nagu "bioaktiivne valem", kuni selleni, et pidevalt tekitatakse tugevaid emotsioone. Viimased on suunatud näiteks ravimitööstuse ja apteegikettide vastu.

Tuginedes kirjadele ja kõnedele väidab Bürklandi tiim, et sajad inimesed on võltsreklaami ajel siiski juba kahtlast kaupa soetanud. "Muidugi suurem sihtgrupp on selline vanem kontingent, aga mitte ainult. Meile tegelikult helistavad ka ikkagi, ütleme, 35 pluss inimesed ja küsivad, et ma nägin sellist videot, kas see on päris. Ehk et nad ei ole nagu kindlad, et see ei ole päris."

Bürkland lisas, et probleem pole niivõrd see, et libavideote preparaadid ei anna mingit efekti, vaid et halvemal juhul annab see mingi efekti, mis inimesele hea ei ole ja on reaalselt ohtlikud.

Bürklandi keskus tegi oma kodulehel ja sotsiaalmeedias hoiatusi, kirjutas avalduse politseisse, pöördus CERT-i ja tarbijakaitseametisse, et võltsinguid veebist maha saada. Ometi tuleb videoid juurde ja sisu läheb aina rohkem üle võlli. Lõpuks rõhutatakse kõigis reklaamides, et kaupa on vähe, tuleks kiirustada ja lubatakse soodustust.

Muu hulgas rõhutatakse peaaegu igas videos seda, et see ei ole kindlasti skämm.

"Kahelge, palun, kõiges. Kahelge kõiges," manitseb Kukumägi. "Kiirustamise korral mõelge alati, et kui on hea toode, siis nad toodavad neid veel," jagas psühholoog näpunäiteid.

Nagu "Pealtnägija" tõdes juba poolteist aastat tagasi, on see suur rahvusvaheline petuäri, mis ei sihi ainult Eestit. Viimati tegid Eurojust ja Rumeenia politsei suure operatsiooni sel kevadel, kus tehti toiminguid 15 riigis ja vahistati hulk kahtlusaluseid, kuid uurimisega seotud politseinikud ütlevad meile, et kulus vaid kümme päeva, kui samasugused saidid olid taas üleval ja kõnekeskused huugasid.

Pettuse ahel on pikk: toodete ja firmade nimesid vahetatakse nagu sokke, üks skeemi lüli täidab ainult kitsast lõiku ja lõplikud kasusaajad on keerulise varifirmade võrgu taga. Ka Bürklandi näoga libareklaamide juriidiline jälg viib Suurbritannias registreeritud firmadeni, mille taga omakorda Ukraina, Venemaa ja Läti kodanikud. Nad kas ei vasta meie päringutele või kinnitavad, et ei teinud midagi illegaalset. Näiteks saatemeeskonnaga anonüümsuse tingimusel rääkinud eesti naine, kes töötas aasta aega telefonimüüjana ühes kõnekeskuses ja parseldas muuhulgas ajuusside vastast preparaati Vermixin, kinnitas, et arvas algul, et tegu on adekvaatsete toodetega.

"Räägiti, et müüme toidulisandeid ja muid tervisetooteid. Kohe kindlasti ei öeldud, et see pole aus või tooted kahtlased," kirjutas naine, kes enda sõnul ei näinud oma silmaga võltsreklaame ega tea, kes need tegi. "Tüüpilised kliendid olid pensionärid, kes ei olnud abi saanud. Sealt lõpuks nendega rääkides hakkasin aru saama, et see on üks suur pettus."

Lõpetuseks tõdes Bürkland, et selles olukorras ei saagi suurt muud teha, kui aidata inimestel teadvustada, et tegemist on pettusega ning inimesi harida.

"Ega petturid ei kao kuskile, aga harida inimesi. Ma arvan, et see märksõna ongi see, et võimalikult paljusid inimesi harida sellel teemal," sõnas ta.

"Pealtnägija" omalt poolt soovitab mure korral küsida nõu oma arstilt või pereõelt.