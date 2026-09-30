Tulevane president Ülle Madise käis ametlikku portreefotot tegemas

Me oleme ilmselt kõik näinud riigipea ametipilte seintel rippumas, sest tegemist on ühe kõige rohkem füüsiliselt tiražeeritud pildiga, aga palju me tegelikult teame riigipea ametipildi traditsioonist ja tegemisest? "Pealtnägija" käis fotosessioonil ja selgitab.

Milline pilt lõpuks välja valiti jääb esialgu saladuseks ning selgub ilmselt mitte enne 12. oktoobrit, kui Madise ametisse asub.

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