Kapo tahab juurdepääsu täitmisregistrile tagasi

Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson esitas taotluse saada tagasi ligipääs täitmisregistrile ja e-arestile, mille justiits- ja digiministeerium käskis varem sulgeda.

ERR-i portaal kirjutas teisipäeval, et justiits- ja digiministeerium peatas politsei- ja piirivalveametil (PPA) ja kaitsepolitseiametil (kapo) täitmisregistri kasutamine, kuna ametid ei võtnud 1. oktoobriks kasutusele andmejälgijat.

"Käesolevaks hetkeks on selgunud, et politsei- ja piirivalveamet ning kaitsepolitseiamet vajalikke liidestusi teinud ei ole, mistõttu tuleb sulgeda nende asutuste täitmisregistri ja e-aresti ligipääsud. Palun Registrite ja Infosüsteemide Keskusel korraldada viivitamata teenuste tehniline sulgemine," kirjutas asekantsler Mari-Liis Mikli registrite ja infosüsteemide keskusele saadetud kirjas.

Kapo peadirektor Margo Palloson aga leiab, et täitemenetluse seadustiku kohaselt ei kohaldata tehnilise lahenduse (andmejälgija) nõuet julgeolekuasutustele julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmisel ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses nimetatud julgeolekukontrolli teostamisel.

"Sellest tulenevalt taotleme jätkuvat ligipääsu täitmisregistrile ja e -arestile julgeolekuasutuste seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete täitmiseks ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses julgeolekukontrollide teostamiseks," kirjutas ta.

Palloson lisas ka, millistele andmetele kapo päringute tegemise õigust tagasi tahab: konto olemasolu, konto saldo, konto väljavõte, kontot kasutama volitatud isikud, konto omaniku tegelik kasusaaja, hoiulaeka olemasolu.

Kapo peadirektor kinnitas, et alates 1. oktoobrist ei ole kaitsepolitseiamet kriminaalmenetluste raames täitmisregistri kaudu päringuid teinud ning on tänaseks vastava päringu liigi ka tehniliselt sulgenud.

"Ühtlasi kinnitame, et kaitsepolitseiamet on võtnud tarvitusele meetmed andmete töötlemise õiguspärasuse tagamiseks ja teostab nende üle piisavat kontrolli," märkis kapo peadirektor Margo Palloson.