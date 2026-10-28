Erakonda vahetanud Jašin kaotas koha integratsiooni sihtasutuse nõukogus

Kultuuriminister Heidy Purga kutsus integratsiooni sihtasutuse nõukogust tagasi Aleksei Jašini, kes hiljuti lahkus Eesti 200 ridadest ja liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Kultuuriministri käskkirjast selgub, et ettepaneku Jašin tagasi kutsuda tegi 15. oktoobril erakond Eesti 200.

Eesti 200 vastav kiri on kultuuriministeeriumi dokumendiregistris märgitud asutusesiseseks kasutuseks märkusega AvTS § 35 lg 1 p 12. See seadusepügal ütleb, et piirangu põhjuseks on teave, "mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust".

Samas pole Jašini väljavahetamine midagi ootamatut, sest integratsiooni sihtasutuse nõukogusse kuuluvad traditsiooniliselt asjasse puutuvate ministeeriumite, riigikogus esindatud erakondade ja vastava valdkonna eksperdid. Ehk Jašin oli seal Eesti 200 esindajana.

Sama käskkirjaga määras kultuuriminister sihtasutuse nõukogu liikmeks kolmeaastaseks tähtajaks Nikita Lumijõe, kes on 2018. aastast Eesti 200 liige ja töötab haridusminister Kristina Kallase nõunikuna. Kallas on ka Eesti 200 juht.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja nõukogus on Henri Kaselo.

Aleksei Jašin oli Eesti 200 liige 19. novembrist 2018 kuni 2. oktoobrini 2026. 14. oktoobril liitus ta Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Enne seda räägiti temast kui võimalikust Eesti 200 uuest esimehest.