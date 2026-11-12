X!

Siseministeerium laseb perekonnanime muutmise piiranguid lõdvemaks

Eesti
Igor Taro
Igor Taro Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Isikunimeseaduse eelnõus on kavas liiga haruldase ja liiga levinud perekonnanime võtmise piirang kaotada. Eesti keele instituut piirangu kaotamist ei poolda.

Praeguse süsteemi kohaselt ei saa inimene endale võtta perekonnanime, mis on liiga haruldane ehk see on vähem kui 20 inimesel. Samuti ei saa võtta perekonnanime, mis on liiga levinud ehk see on rohkem kui 500 inimesel. Nõue ei kehti muidugi siis, kui inimene abiellub või kui tegu on esivanema perekonnanimega.

Uue isikunimeseaduse kohaselt on plaanis liiga haruldase ja liiga levinud perekonnanime võtmise piirang kaotada.

"Me oleme läinud piirangute leevendamise teed. Inimene saab siis ise otsustada, kui ta võtab vabalt valitud perekonnanime, kas ta tahab võtta sellist nime, mis on väga-väga levinud või mida siis Eestis esineb mõõdukal või vähesel hulgal. See oli puhtalt poliitiline valik," selgitas siseminister Igor Taro.

Eesti keele instituut (EKI) piirangu kaotamisega päri ei ole. EKI nimeteadlane Fred Puss rääkis, et tegelikult on inimesel juba päris suur valik võtta oma esivanemate nimesid.

"Sinna valikusse tuleb umbes sadakond nime igaühel, kui tal on muidugi eesti esivanemad. Nendest on päris suur valik, millel ei ole mingisuguseid piiranguid. Võib võtta ka täiesti uue nime, ka sellel ei ole mingisuguseid piiranguid," ütles Puss.

"Võtta mõni näiteks väga vähe levinud perekonnanimi, mida kannavad vaid viis inimest või veelgi vähem, ja inimene, kes ei ole nendega kuidagi seotud, soovib seda nime kanda, see tundub olevat eesti keele instituudi arvates veidikene lubamatu või mitte väga hea valik," lisas Puss.

Eelnõu kohaselt ei piirataks ka väga levinud perekonnanimede võtmist.

"Väga populaarsete nimede võtmine on selline poliitilise otsuse küsimus, et kas on võimalik inimest kergemini eristada või mitte. Tänapäeval on küll isikukood selleks ametlikus asjaajamises, nii et seal nime levik ei tohiks olla argument," lausus teadlane.

Puss märkis, et eri maadel on erinevaid lähenemisi. "Näiteks Rootsis ja Taanis on hoopis vastupidi, et olemasolevatest nimedest saab võtta just neid, millel on vähemalt 2000 kandjat. Nii et väga levinud nimesid ainult saab võtta, vähem levinud nimesid mitte."

Fred Pussi sõnul on perekonnanimede varamut palju ajalooliselt rikastatud ja nimede vähene kandjate arv on Eestile omane ning seda võiks säilitada. Taro hinnangul nimevara rikkus muudatuse tõttu kannatada ei tohiks.

"See on iseenesest väga hea argument, et nimerikkus võiks olla, et inimesed võiksid olla identifitseeritavad nime järgi, et ei oleks segadust. Samas see vaba valik tegelikult ju seda ei piira. Eesti keeles on suurepäraseid võimalusi igasuguste liitsõnade läbi neid perekonnanimesid välja mõelda ja luua," seletas Taro.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:58

NBA: Celtics ja Lakers jätkavad võidulainel, Curry sai vigastada

09:55

Otse kell 11: konverents "Sisseränne ja Eesti tulevik"

09:49

Galerii: Kaisa Kuslapuu esitles võrukeelset sooloalbumit "Vaŕo"

09:47

Tiiu Silla elutööpreemia pälvinud Tarmo Soomere: olen nüüd noor dinosaurus

09:41

Rakvere teatris esietendub lavastus Euroopa 20. sajandi ajaloost

09:40

Otse kell 10: Vseviov, Raik ja Koort Euroopa julgeolekust

09:35

Vähi seljatanud Annabel: mulle meeldib inimestele öelda, et kõik läheb paremaks

09:29

Risto Raimets: teadusraha ei kuku Euroopast niisama sülle

09:25

Raadiouudised (12.11.2026 09:00:00)

09:17

HC Panter teenis Lätis karistusvisete järel väärtusliku võidu

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.11

Meedia: Soome lahel sai tabamuse Venemaa sõjalaev Uuendatud

11.11

Analüütikud: USA tegi veel ühe järeleandmise Venemaale

11.11

Meedia: Ukraina lükkas tagasi USA ettepaneku muuta Donetski ja Luhanski piire

11.11

Unikaalsed kaadrid: Ust-Luga ründamine oli näha ka Ida-Virumaal

11.11

Jüristo: vaatan hämmeldusega, mida Isamaa praegu teeb

11.11

Sõja 1722. päev: Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta Uuendatud

11.11

Kaheksa maakonda said öösel võimaliku õhuohu hoiatuse Uuendatud

11.11

Herem: droonid sisenesid Eesti õhuruumi nii kagust kui ka kirdest

11.11

Riigi uus kortermajade renoveerimise toetusskeem tekitab vastuseisu

11.11

Tööst väljas jaamad ja Kesk-Euroopa kallis elekter viisid elektri hinna noolena üles

ilmateade

SPORT

09:58

NBA: Celtics ja Lakers jätkavad võidulainel, Curry sai vigastada

09:17

HC Panter teenis Lätis karistusvisete järel väärtusliku võidu

08:43

Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

08:09

Värske Eesti meister Levadia sai uue tegevjuhi

loe: kultuur

09:49

Galerii: Kaisa Kuslapuu esitles võrukeelset sooloalbumit "Vaŕo"

09:41

Rakvere teatris esietendub lavastus Euroopa 20. sajandi ajaloost

08:00

Mehis Heinsaar: ravin kirjutamisega oma meeleolu

11.11

Uuring: ühislaulmine ei kaasa enam kõiki elanikerühmi

loe: eeter

09:35

Vähi seljatanud Annabel: mulle meeldib inimestele öelda, et kõik läheb paremaks

11.11

"Pealtnägija": New Yorgi maraton viis Eesti ajakirjanikud jooksurajale kahel mandril

11.11

Riik on firmamatjate tõttu kaotanud viimastel aastatel sadu miljoneid eurosid

11.11

Galerii ja video: R2 minilaivil astus üles Greef

Raadiouudised

11.11

Päevakaja (11.11.2026 18:00:00)

11.11

Eesti tanklakettide hinnangul on suur naftahindade langus ilmselt ajutine

11.11

Kohalikud pole rahul Via Baltica peale- ja mahasõitudega

11.11

USA kongressis valmistutakse võimuvahetuseks

11.11

Norra pidurdab andmekeskuste rajamist

11.11

Raadiouudised (11.11.2026 15:00:00)

11.11

Raadiouudised (11.11.2026 12:00:00)

11.11

Tallinna sadam liigub A-terminali uuendusega edasi

11.11

Oskuste kompass aitab tööturul osalejatel paremini oma oskusi kaardistada

11.11

Esindajatekoda peatas Hegsethi tagandamismenetluse

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo