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2027. aasta riigieelarve eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

Eesti
Riigieelarve eelnõu
Riigieelarve eelnõu Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu kantselei
Eesti

Riigikogus läbis kolmapäevasel istungil teise lugemise valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu.

Riigikogu alustas riigieelarve eelnõu arutelu kella 16 ajal ning pärast rahanduskomisjoni ettekannet, läbirääkimisi ja muudatusettepanekute läbivaatamist jõudis eelnõu teise lugemisega lõpule kell 00.56.

Valitsuse algatatud 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu  kohaselt on riigieelarve tulude maht tuleval aastal 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht ligi 1,2 miljardit eurot.

Teiseks lugemiseks esitasid riigikogu liikmed ja fraktsioonid eelnõule 95 muudatusettepanekut, millest kolme arvestas rahanduskomisjon osaliselt ning ülejäänud jättis arvestamata.

Rahanduskomisjon ise tegi eelnõusse ühe mitmest osast koosneva muudatusettepaneku, mis sisaldab ministeeriumide valitsemisalade siseseid ja vahelisi täpsustusi, ning veel ühe muudatuse, millega eraldatakse erihoolekandeteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks valitsuse reservist täiendavalt 7,47 miljonit eurot.

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, kuid see ei leidnud täiskogus toetust. Arutelu katkestamise poolt oli 47, vastu aga 50 riigikogu liiget.

Vastuvõtmiseks peab 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu läbima ka kolmanda lugemise. Kolmandaks lugemiseks saab eelnõule muudatusettepanekuid esitada 25. novembril kella 17.15-ni.

Riigikogu kolmapäevane istung jätkus vastavalt päevakorrale riigikontrolöri aastaülevaate ning eelnõude teiste ja esimeste lugemistega. Neljapäeva hommikul kell 8 kolmapäeval alanud istung veel kestis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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