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Eesti töötab Ukraina eeskujul välja uut ohuteavitusrakendust

Välismaa
EE-ALARM varahommikune ohuteavitus Kagu-Eesti piirkonnale. 1. september, 2026.
EE-ALARM varahommikune ohuteavitus Kagu-Eesti piirkonnale. 1. september, 2026. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Välismaa

Riik soovib poole aastaga välja töötada õhuohuteavituse lahenduse, millega inimesed saaksid droonide liikumist ise jälgida. Rakenduse hind pole veel selge, kuid kaitseministeeriumi kinnitusel on raha selleks olemas.

Kaitseminister Martin Herem ütles "Terevisioonis", et elanike ohuteavituse uus lahendus soovitakse välja töötada poole aasta jooksul.

"Meil peaks olema siiski detailsem ülevaade igale elanikule. Mitte ainult see, et käib sireen ja mingisugune sõnum, vaid ta saab ka visuaalselt vaadata, kas see tuleb nüüd Krabile või tuleb see Võrru, tuleb see Kohilasse või Raplasse. Selle põhjal inimene saab ise otsustada. See võtab ka väga palju pingeid maha," rääkis Herem.

Eeskujuks on Ukraina, kus tuleb droonide ja rakettide eest pidevalt varjuda. Hiljuti hakati teatud taevainfot jagama tavainimestega, mis on neile andnud suurema otsustusvabaduse. Pärast seda on ka infot koondavaid rakendusi tekkinud nagu seeni pärast vihma.

"Kui üks droon siseneb oblasti õhuruumi, kuulutatakse selles piirkonnas välja õhuhäire. Praegu kuulutatakse häireid juba rajoonide kaupa ja käib töö selle nimel, et õhuhäireid saaks välja kuulutada veelgi väiksemates territoriaalüksustes – sõltuvalt õhusihtmärkide liikumisest," selgitas Ukraina julgeoleku- ja koostöökeskuse juht Dmõtro Žmailo.

"Ühelt poolt püüame kaitsta tsiviilelanike elusid, teisalt aga vältida, et venelased saavutaksid oma eesmärgi ehk halvaksid Ukraina töö ja normaalse igapäevaelu," lisas ta.

Eesti kaalub praegu erinevaid võimalusi. Kaitseministri nõuniku Mati Tikerpuu sõnul on raha olemas, kuid kindel summa sõltub valitavast koostööpartnerist. Ülemäära kalliks see aga minna ei tohiks, sest tegu on üsna lihtsa tarkvaralahendusega.

"Täna me ei ole sealmaal, et konkreetselt öelda, kuidas see tehniline lahendus täpselt olema hakkab, aga ideaalis küll ma ei välistaks seda varianti, et me anname teatud info nii-öelda vabaks ja selle põhjal saavad ka arendajad ise midagi teha. Esialgu me kindlasti läheme selles suunas, et me ikkagi teeme ka oma rakenduse valmis," rääkis Tikerpuu.

Uuest aastast peaks Eestis lõpuks käivituma ka välkteavituse süsteem, mida praegu agaralt testitakse. Tehnoloogia võimaldab jõuda väga suure hulga inimesteni sekunditega ja võib ohu iseloomust sõltuvalt eirata telefoni häälseadeid. 

"Seal me saamegi valida geograafilise ala, kuhu see jõuab. Need inimesed, kes on seal alal olevate mastide küljes, saavad selle teavituse kätte," ütles päästeameti ohuteavituse juht Argo Kerb.

Kerbi sõnul on välkteavituse käivitamine võtnud veidi aega, sest tarkvara peab jõudma ka Google'i ja Apple'i operatsioonisüsteemide uuendustesse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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