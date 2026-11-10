Nvidia juhti tabanud spiooniskandaal tõi tähelepanu alla ka tema suhte Trumpiga

USA tehnoloogiaettevõtte Nvidia juhi Jensen Huangi suhtes tekkinud kahtlused, et tal oli armusuhe Hiina spiooniga, tõi tähelepanu alla ka tema tiheda läbikäimise USA presidendi Donald Trumpiga.

Huang on üks Trumpi lähemaid liitlasi Silicon Valleys ning nende suhted ulatuvad vähemalt 2025. aastasse. Viimase kahe aasta jooksul on ta korduvalt väljendanud toetust Trumpi administratsiooni tegevusele ning muutunud Washingtonis sagedaseks külaliseks ajal, mil Nvidia on püüdnud müüa Hiina turule täiustatud kiipe.

Täiustatud kiibid on USA tehisintellektibuumi alustala. USA valitsus on püüdnud piirata Hiina juurdepääsu neile ekspordikontrolli abil, et takistada Hiina tehisintellektivõime arengut.

Nvidia juhatus algatas uurimise pärast ajalehe The New York Times artiklit, milles väideti, et Huangil olid lähedased suhted Hiina ärinaise Alice Huangiga, kes USA luureametnike hinnangul edastas teavet Hiina valitsusele. Nvidia aktsia hind langes esmaspäevase börsipäeva lõpuks enam kui neli protsenti.

"Ma nõuan Jensen Huangi ja Nvidia tegevuse uurimist, et teha kindlaks, kas meie riiklikku julgeolekut on kahjustatud," kirjutas Delaware'i demokraadist senaator Chris Coons sotsiaalmeediaplatvormil X. "Vajame vastuseid selle kohta, millised on AI-miljardäride ja Trumpi administratsiooni suhted, kes neid otsuseid langetab ning kes tegelikult ohje enda käes hoiab,"W kirjutas ta.

Esindajatekoja väliskomisjoni demokraadid saatsid USA kaubandusministrile Howard Lutnickile kirja, milles kutsusid kaubandusministeeriumi üles peatama täiustatud tehisintellektikiipide ekspordi Hiinasse.

USA esindajatekoja liikmed Gabe Amo, Gregory Meeks ja Sydney Kamlager-Dove nõudsid 1. detsembriks vastuseid küsimusele, kas kaubandusministeeriumi kõrgemad ametnikud olid teadlikud USA luureandmetest, mis seostasid Singapuris asuva ettevõtte Megaspeed endist juhti Alice Huangi Hiina püüdlustega hankida Nvidia kiipe. Alice Huang ei ole Nvidia tegevjuhiga suguluses.

Samuti küsisid nad, kas kaubandusministeeriumi kõrgemad ametnikud olid arutanud Alice Huangi ja Megaspeedi küsimust välisminister Marco Rubioga.

"Kui kaubandusministeeriumile sellest ei teatatud, peame teadma, miks. Kui ministeerium oli informeeritud, peame teadma, kuidas ta reageeris. Ja kui ministeerium lubas neid eksporditehinguid teadlikult jätkata hoolimata usaldusväärsetest riikliku julgeoleku riskidest, väärib Ameerika avalikkus selgitust," seisab kirjas.

Uudisteagentuur Reuters märkis, et Nvidia tegevjuhil Jensen Huangil on USA presidendiga otseühendus. Reutersi ajakirjanik nägi 2025. aasta detsembris Trumpi telefonis ekraanile ilmumas Huangi täisnime.

Huang lendas mais koos Trumpiga presidendi lennukil Air Force One Hiinasse. Tegemist oli esimese USA presidendi visiidiga Hiinasse peaaegu kümne aasta jooksul.

Septembris osales Huang Valges Majas toimunud pidulikul riiklikul õhtusöögil, mis korraldati Hiina presidendi Xi Jinpingi auks. Meediakajastuste kohaselt lubas Nvidia eraldada 25 miljonit dollarit Trumpi kavandatava Valge Maja ballisaali ehitamiseks.

New York Times kirjutas, et Trumpile oli antud ülevaade Huangi suhetest Hiina ärinaisega ning luureandmetest, mille kohaselt naine edastas teavet Hiina valitsusele.

Ajalehe andmetel otsustas Trump saadud teabe põhjal mitte midagi ette võtta.

Valge Maja pressibüroo keeldus esmaspäeval Trumpi ja Huangi suhete kohta täiendavaid kommentaare andmast.

Trump ütles esmaspäeval, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurib Nvidia tegevjuhi suhteid Hiina ärinaisega, keda kahtlustatakse Pekingi heaks spioneerimises. Trumpi sõnul oli ta rääkinud Nvidia juhiga, kes kinnitas, et tal polnud aimugi naise võimalikust seotusest luuretegevusega. Trump lisas, et usub tegevjuhti.

Hiina välisministeerium nimetas spioneerimissüüdistusi alusetuks. Reutersil ei õnnestunud esmaspäeval Alice Huangi asukohta kindlaks teha, et temalt kommentaari küsida.

Reuters märkis, et Huangi lähenemine Trumpiga on langenud ajaliselt kokku mitme Nvidia jaoks soodsa poliitilise otsusega.

2025. aasta aprillis loobus Trumpi administratsioon plaanist kehtestada piirangud teatavate Nvidia tehisintellektikiipide ekspordile Hiinasse. See juhtus pärast seda, kui Huang oli osalenud õhtusöögil Trumpi Florida residentsis Mar-a-Lagos.

2025. aasta detsembris teatas Trump, et USA lubab Nvidial eksportida Hiinasse oma H200-protsessoreid, mis on ettevõtte paremuselt teised tehisintellektikiibid. USA kavatseb sellistelt müügitehingutelt koguda 25-protsendilist tasu.

Trump on Huangile korduvalt tunnustust avaldanud. Oktoobris andis ta Nvidia juhile üle USA kõrgeima teadussaavutuste eest antava autasu. Samal päeval avalikustas Trump, et oli suvel ostnud kuni 1,6 miljoni dollari väärtuses Nvidia aktsiaid ning müünud neid kuni miljoni dollari väärtuses.

Valge Maja pressiesindaja Davis Ingle ütles toona Reutersile, et presidendi investeerimisportfelli haldavad sõltumatult kolmandatest osapooltest finantsasutused.