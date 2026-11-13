X!

Orpo: E5 riigid ja EL-i institutsioonid esindavad Euroopat rahukõnelustel

Välismaa
Soome peaminister Petteri Orpo
Soome peaminister Petteri Orpo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Soome peaminister Petteri Orpo ütles reedel, et Euroopat hakkavad läbirääkimistel esindama E5 riigid ehk Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia ning Euroopa Liidu institutsioonid. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.

Orpo ütles pärast reedel Dublinis toimunud EL-i mitteametlikku kohtumist, et Euroopa esindamise üle Ukraina rahuläbirääkimistel on tehtud poliitiline otsus. 

Orpo sõnul avaldati kohtumisel ka tugevat toetust seisukohale, et Euroopa julgeolekuarhitektuur ei tohi olla Venemaaga peetavate läbirääkimiste teemaks.

E5 riikide hulka kuuluvad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia.

Ka kaks ametnikku ja üks diplomaat ütlesid veebiväljaandele Politico, et EL-i liidrid on jõudmas kokkuleppele Ukraina-teemaliste läbirääkimiste formaadi osas. Läbirääkimistel hakkavad Euroopat esindama E5 riigid ning EL-i institutsioonide esindajad, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu esindajad. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle, Politico

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:17

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

19:08

Orpo: E5 riigid ja EL-i institutsioonid esindavad Euroopat rahukõnelustel

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

18:48

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

18:48

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

18:40

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

18:40

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

17:17

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

18:48

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

12.11

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

06:49

Nutri-Score'i toidumärgistuse vastu võitlev toiduliit võttis appi Soraineni

13:00

Kushneri sõnul nõustusid Moskva ja Kiiev Euroopa osalemisega läbirääkimistel Uuendatud

12.11

Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

ilmateade

SPORT

19:17

Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

18:48

Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

18:17

Kaks Eesti paari võitlevad koha eest kurlingu segapaaride MM-il

17:51

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

loe: kultuur

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

loe: eeter

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:05

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

18:35

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

18:10

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

17:50

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

17:30

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

15:25

Raadiouudised (13.11.2026 15:00:00)

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

12:30

Raadiouudised (13.11.2026 12:00:00)

11:20

Sel aastal on Eesti kodakondsuse saanud üle 200 endise Vene kodaniku

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo