Orpo: E5 riigid ja EL-i institutsioonid esindavad Euroopat rahukõnelustel

Soome peaminister Petteri Orpo ütles reedel, et Euroopat hakkavad läbirääkimistel esindama E5 riigid ehk Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia ning Euroopa Liidu institutsioonid. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.

Orpo ütles pärast reedel Dublinis toimunud EL-i mitteametlikku kohtumist, et Euroopa esindamise üle Ukraina rahuläbirääkimistel on tehtud poliitiline otsus.

Orpo sõnul avaldati kohtumisel ka tugevat toetust seisukohale, et Euroopa julgeolekuarhitektuur ei tohi olla Venemaaga peetavate läbirääkimiste teemaks.

E5 riikide hulka kuuluvad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia.

Ka kaks ametnikku ja üks diplomaat ütlesid veebiväljaandele Politico, et EL-i liidrid on jõudmas kokkuleppele Ukraina-teemaliste läbirääkimiste formaadi osas. Läbirääkimistel hakkavad Euroopat esindama E5 riigid ning EL-i institutsioonide esindajad, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu esindajad. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.