Kolmapäeval tutvustab arenguseire keskus uurimissuuna "Lähisuhtevägivalla levik ja trendid Eestis" lõppraportit. Kell 12 algavat esitlust ja sellele järgnevaid kommentaare näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Tulemuste esitlusel võetakse vaatluse alla vastuolu lähisuhtevägivalla ametliku statistika ja kasvava abiotsimise vahel, vägivalla uued vormid ning takistused, mis ei lase inimestel õigel ajal abi saada. Samuti räägitakse lähisuhtevägivalla majanduslikust kulust, korduvvägivalla ennetamise võimalustest ja sellest, millised arengud võivad kujundada lähisuhtevägivalla levikut ning sellega tegelemist Eestis aastani 2040.

Esitluse juhatab sisse arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov.

Uurimissuuna tulemusi tutvustab keskuse ekspert ja uurimissuuna juht Kaupo Koppel.

Lähisuhtevägivalla abiotsimise mustrite uuringust räägib selle juhtautor, Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht Mari Puniste.

Kommentaaridega esinevad siseminister Igor Taro, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ning advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik vandeadvokaat Tambet Laasik.