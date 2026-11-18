Kolmapäeval toimub Narvas õiglase ülemineku foorum "Ida-Viru elanikud ja ettevõtted muutuste keskel. Mis saab homme?", mille keskmes on õiglase ülemineku fondi toel Ida-Virumaal algatatud ettevõtmiste ühiskondlik mõju ja piirkonna muutuste juhtimise õppetunnid ülejäänud Eestile.

Kell 10.20 algavaid arutelusid saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Tänavusel õiglase ülemineku foorumil tutvustavad Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlased Ida-Viru ettevõtete ja elanikkonna küsitluste tulemusi ning analüüsivad piirkonnas kolme aasta eest käima lükatud muutuste mõju inimeste tervisele, toimetulekule ja tulevikuootustele. Samuti on jutuks ettevõtete võimalused uute ärimudelite kujundamisel ja uute tehnoloogiliste arengusuundade elujõulisus.

Kell 11 algavas osas räägivad Ida-Virumaa elanike tervisest, käekäigust ja tulevikuootustest Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru ja Triin Vihalemm. Piirkonna inimeste tulevikupüüdluste üle arutlevad Narva eesti keele maja juht Anna Farafonova, Ida-Viru keskhaigla peaarst Pille Letjuka ja Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži juht Mare Roosileht. Arutelu juhib Tartu ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Margit Keller.

Teises osas, mis algab kell 13.40, käsitlevad Ida-Virumaa ettevõtluse arengut Tallinna tehnikaülikooli teadur Helery Tasane, Tartu ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski ning Ida-Viru investeeringute agentuuri tegevjuht Teet Kuusmik.

Piirkonna kogemustest ja nende õppetundidest ülejäänud Eestile räägivad regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais, ettevõtja Jaanus Purga ja Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar. Arutelu juhib Tallinna tehnikaülikooli professor Erkki Karo.

Täpsema päevakava leiab ürituse kodulehelt.