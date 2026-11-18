Vabariiklased kaotasid veel ühe koha USA kongressi ülemkojas, kuna demokraat Mary Peltola alistas tasavägises valimisvõitluses ametis olnud senaatori Dan Sullivani. Peltolast saab Alaska järgmine senaator ning demokraatidel on nüüd USA kongressi ülemkojas 56 kohta.

Peltola kogus 50,12 protsenti häältest. Tema võit tähistab märkimisväärset poliitilist muutust Alaskal, mida on aastakümneid peetud vabariiklaste kantsiks.

Peltola võiduga lisandus demokraatidele 2026. aasta vahevalimiste järel senatis üheksa kohta, kindlustades parteile kindla enamuse ülemkojas. Saja liikmega senatis kuulub demokraatidele nüüd 56 ja vabariiklastele 44 kohta.

"Olles terve elu Alaskal elanud ja pühendanud oma karjääri meie osariigi teenimisele, pole suuremat au kui tunda alaskalaste toetust meie võitluses korporatiivse ahnuse vastu, kulude vähendamisel ja Alaska esikohale seadmisel. Aitäh, Alaska. Asume tööle," kirjutas Peltola platvormil X.

Valimiskampaaniat saatsid ka vaidlused. Neid tekitas sõltumatu kandidaadi Dan J. Sullivani osalemine, kuna tema nimi sarnanes ametis olnud vabariiklasest senaatori omaga. USA justiitsministeerium algatas enne valimisi kohtuasja, kuid see jäeti hiljem rahuldamata.