Lähis-Idas jätkuvad pinged ja Iraan ründas kolmapäeva varahommikul droonide ja rakettidega Kuveiti ning Bahreini. USA suurendab samal ajal oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas.

Kuveidi sõjaväe teatel saadeti riigi suunas droonilaine. Iraani väitel oli rünnaku sihtmärgiks Kuveidis asuv Ali Al Salemi lennuväebaas, kus paiknevad USA väed.

Bahreinis kõlasid enne päikesetõusu kahel korral raketiohu häiresignaalid ning elanikud kuulsid plahvatusi. Võimud süüdistasid rünnakutes Iraani, kuid ei andnud juhtunu kohta täpsemaid selgitusi. Viimase nädala jooksul on Iraan rünnanud Bahreini kolmel korral.

Samal ajal jätkab Iraan Hormuzi väina läbivate laevade ründamist. Teisipäeval süttis Omaani ranniku lähedal Iraani rünnaku tagajärjel Panama lipu all sõitev gaasitanker Tara Gas.

"Rünnakud Kuveidi ja Bahreini vastu annavad märku, et Iraanil on endiselt nii võimekus kui ka kavatsus võtta sihikule USA partnereid teisel pool Pärsia lahte. Ühtlasi on need meeldetuletuseks Pärsia lahe riikide juhtidele, et nad on jätkuvalt haavatavad vastusammude suhtes, mida võivad esile kutsuda USA sammud Hormuzi väinas," ütles Rice'i ülikooli Lähis-Ida ekspert Kristian Coates Ulrichsen.

USA on vastuseks suurendanud oma sõjalist kohalolekut piirkonnas. Lähis-Itta saabus lennukikandja USS Theodore Roosevelt, millega kasvas piirkonnas paiknevate USA lennukikandjate arv kolmeni. USA on viimastel nädalatel korraldanud rünnakuid ka Qeshmi saare vastu.